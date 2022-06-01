Bakan Varank elektrikli scooter kullandı - Haberler

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Bakan Varank elektrikli scooter kullandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bilişim Vadisi Kongre Merkezi Programın düzenlendiği salon Salondaki katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi Bakan Varank'ın elektrikli scooter kullanması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bilişim Vadisi Kongre Merkezi

Programın düzenlendiği salon

Salondaki katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi

Bakan Varank'ın elektrikli scooter kullanması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi'ne katıldı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Mustafa Varank Bilişim Vadisi Avrasya Kongre Güncel Haberler

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