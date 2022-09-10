Bilecik ekonomi: Bakan Mustafa Varank, Bilecik'te seramik fabrikası temel atma törenine katıldı Açıklaması

Bilecik ekonomi haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'ye yatırım yapan asla kaybetmez. Aksine misliyle kazanır ve ülkesine de misliyle kazandırır. Bundan sonra da inşallah bu artarak devam edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye'ye yatırım yapan asla kaybetmez. Aksine misliyle kazanır ve ülkesine de misliyle kazandırır. Bundan sonra da inşallah bu artarak devam edecek." dedi.

Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla Bilecik'in Söğüt ilçesinde "Serel Seramik Fabrika Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, 81 ili, ilçe ilçe gezerek halka en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eser ve hizmet siyaseti anlayışını halka hizmet etme olarak öğrendiklerini belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Ecdadımızdan aldığımız güç ve cesaretle geleceğimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu ülkede bağımsızlık uğruna Yunan ile büyük mücadeleler verdik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte aslında ülkemizde Milli Mücadelenin zirveye ulaştığı tüm bu bağımsızlık, kurtuluş günlerini şehirlerimizde kutluyoruz. Yunan'ın bu ülkede yaptığı mezalimi asla unutmadan, gençlerimize o günleri de anarak nereden geldiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Bakıyorsunuz dün de İzmir'de 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden, Yunan mezaliminden kurtuluş gününü kutladık. Ama kürsüye çıkanlar bir kere bile 'Yunan' demedi, bir kere bile 'Yunanistan' demedi; sanki biz bu ülkede bu mücadeleyi Yunan'a karşı yapmamışız gibi. Osmanlı'dan şikayet edenler oldu. Bu şuurla bizim ülkemizi ileriye götürme şansımız olamaz. Biz bin yıldır bu topraklara ayak bastığımızdan beri, Alpaslan'dan beri ecdadımızın kurduğu bütün devletlere sahip çıkarsak ancak ileriye gidebiliriz. Bu ülkenin kaderini ancak öyle çizebiliriz."

Varank, Bilecik'in son dönemde aldığı büyük yatırımlarla Türkiye'nin seramik sektörüne yön veren merkezlerden biri haline geldiğini anlattı.

Bilecik'ten geçen yıl yapılan 132 milyon dolarlık ihracatın yarısını yakınını seramik sektörünün gerçekleştirdiğini aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Bu 132 milyon dolarlık ihracat aslında buradan yapılan kayıtlı ihracat. Yoksa burada üretim yapıp ticaret merkezleri İstanbul'da, İzmir'de olan fabrikaları dikkate aldığınızda burası 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir şehrimiz. Bünyesindeki 22 şirkette 3 bin 200'ün üzerinde istihdam sağlayan Elginkan Topluluğu ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Biz de kendilerini takdirle takip ediyor ve yapacakları yatırımlarda ihtiyaç duydukları destekleri sağlamaya özen gösteriyoruz. Çünkü biz bu ülkeye değer katan herkesin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz.

Gaye Hanım (Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen) bir okulla ilgili yerden bahsetti. Ben arkadaşlarımıza sordum. Burada mevcut Organize Sanayi Bölgesinde bir eğitim parseli ayrılmamış ama genişleme sonrası bir yer verebiliriz. Şu anda mevcut imar planında ticari alan, idari, sosyal bina parseline çevirebiliriz. Gaye Hanım'a buradan söylüyorum, eğer Organize Sanayi Bölgesi kendisinden bir para isterse de faturayı bana gönderebilir. Ben o faturayı öderim. Siz yeter ki buraya eğitimle ilgili bir yatırım yapın."

"Ekonomik coğrafyamız adeta yeniden şekilleniyor"

Türkiye'nin büyüme rakamlarıyla Avrupa ve OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını belirten Varank, sanayi sektörünün büyümede başı çektiğini vurguladı.

Salgın, savaş gibi nedenlerle dünyada zor günler yaşandığını dile getiren Bakan Varank, şunları ifade etti:

"Türkiye yerli ve milli üretim anlayışıyla bu koşullara en iyi adapte olabilen ülke konumunda. Tüm bu küresel etkenler sebebiyle ekonomik coğrafyamız adeta yeniden şekilleniyor ve ülkemiz bu yeni düzenin parlayan bir yıldızı olarak şu anda dikkati çekiyor. Son iki yılda sanayi üretiminde ve ihracatta yaşadığımız muazzam artışlar da bunun en büyük kanıtı. Ama takdir edersiniz ki bu işler de öyle kendiliğinden olmuyor. 20 yılda sanayi altyapımıza, ulaşım altyapımıza, insan kaynağımıza yaptığımız devasa yatırım ve kriz dönemlerinde yürüttüğümüz akılcı dış politika sayesinde biz bunları elde edebiliyoruz. Cumhurbaşkanımızla birlikte Bosna Hersek'i, Sırbistan'ı, Hırvatistan'ı ziyaret ettim. Eğer izlemediyseniz bu kürsüden ben bir kardeşiniz olarak tavsiye etmiş olayım. Lütfen Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısında Türkiye ve Cumhurbaşkanımızla ilgili yaptığı konuşmayı internetten bir bulun ve dinleyin. Sırbistan Cumhurbaşkanı kameraların karşısında diyor ki 'Biz Türkiye'den Bayraktar İHA'sı satın almak istiyoruz ama biliyoruz ki büyük bir talep var. Biz sıramızı bekleyeceğiz. Seneye bunları alma imkanımız doğabilir.' İşte biz bu ülkeyi kolay inşa etmedik. Bu noktalara kolay gelmedik."

Avrupa Birliği'nin büyük bir kriz içinde olduğu değerlendirmesini yapan Varank, "Bırakın 'Nasıl üretim yapacağız, nasıl tedarik zincirlerini sürdüreceğiz?' demeyi şu anda Avrupa Birliği 'Acaba biz bu kışı nasıl geçireceğiz?' derdinde. Bakıyorsunuz siyasiler vatandaşlarına odun yakarak nasıl ısınılır, bununla ilgili tavsiyelerde bulunuyorlar. Ama hamdolsun biz akılcı dış politika sayesinde bu süreci güzel bir şekilde yönetmeyi başardık. Bakıyorsunuz Rusya-Ukrayna arasında bir savaş var ve bu savaşta aklıselimi, barışı kim tavsiye ediyor? Türkiye tavsiye ediyor. Bu iki ülkeyi nasıl bir araya getiririz? Nasıl diplomasi masasını kurarız diye sorduklarında Batılı devletlerin aklına İstanbul geliyor." diye konuştu.

"Enerji tedariğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz"

Bakan Mustafa Varank, sanayi altyapısını tüm şehirlere yaygınlaştırdıklarını ve organize sanayi bölgelerinin sayısının kendi dönemlerinde 190'dan 340'a çıktığını aktardı.

Türkiye'nin yatırımcı çeken bir ülke konumuna geldiğini belirten Varank, "Türkiye'ye yatırım yapan asla kaybetmez. Aksine misliyle kazanır ve ülkesine de misliyle kazandırır. Bundan sonra da inşallah bu artarak devam edecek. Türkiye'yi kalkındırmanın yolu katma değerli üretimden geçiyor. Bunu yapacak olan kim? Özel sektör. Zaman zaman gündeme getirenler oluyor, 'Devletin fabrikası yok diyenler oluyor, siz devletin fabrikalarını sattınız diyenler' oluyor. Değerli arkadaşlar şu anda Sümerbank basma pazen üreterek dünyayla rekabet edebilir mi? Şu anda Türkiye'nin her tarafında 500 tane Sümerbank var. Tekstil sektöründe çalışan yüzlerce firmamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, 340 organize sanayi bölgesine ek olarak 44 organize sanayi bölgesinin yer seçim süreçlerini devam ettirdiklerini bildirdi.

Dünyada enerjiyle yaşanan sorunlara değinen Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rusya'nın Avrupa'ya olan gaz arzını tamamen kesmesiyle şimdi olay bambaşka bir boyuta dönüşmüş durumda. Şu anda Avrupa bırakın sanayisi için enerji tedarik etmeyi ısınma, aydınlatma bununla ilgili harıl harıl formüller düşünüyor. İşte görüyoruz, zaman zaman haberlerde okuyoruz. Kışın Türkiye'ye gelip Türkiye'de konaklamayı tercih edecek Avrupalılar var. Özellikle demir, çelik, cam, seramik gibi enerji yoğun sektörlerde bu enerji krizi, Avrupa'yı ciddi oranda etkilemeye başladı. Bu fabrikaların tamamı şu anda Avrupa'da kapanmaya başladı. Yani bizde enerji maliyetleri iki kat arttıysa emin olun oralarda 50 kat arttı. ya da hiç enerji bulamaz hale gelip şu anda üretimlerini durdurmak zorunda kalıyorlar. Biz şu an için enerji tedariğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz."

Temel atma töreninde, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen ve Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vecdi Gönül de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Akçen tarafından bakanlar Fatih Dönmez ve Mustafa Varank'a gümüş işlemeli birer Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Daha sonra fabrikanın temeli için butonlara basılarak ilk harç döküldü.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile protokol üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.