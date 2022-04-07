Bakan Varank, E-Transit ile fabrikada tur attı
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımcılarla fotoğraf çekimine katılması Bakan Varank'ın E-Transit aracını kullanması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, E-Transit ile fabrikada tur attı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımcılarla fotoğraf çekimine katılması
Bakan Varank'ın E-Transit aracını kullanması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, E-Transit ile fabrikada tur attı.