Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti

AA - Aziz Aslan - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valiliğini ve esnafı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valiliğini ve esnafı ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Varank, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile görüştü.

Daha sonra merkez Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Varank, onlarla sohbet etti.

Varank, vatandaşlara limonata, meyan kökü şerbeti ve simit ikram etti, bir çayevinde çay içti.

Esnaf ziyaretinde Bakan Varank'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın eşlik etti.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Mustafa Varank Diyarbakır su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title