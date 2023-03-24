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Bakan Varank: Depremzede işletmeler KOSGEB kredilerine başvurabilir (2)

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Bakan Varank: Depremzede işletmeler KOSGEB kredilerine başvurabilir (2)

DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgesi İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ziyaretleri kapsamında yeni sanayi sitesinin yapılacağı alanı inceledi.

DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgesi İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ziyaretleri kapsamında yeni sanayi sitesinin yapılacağı alanı inceledi. Bakan Varank ve beraberindekiler, daha sonra Kalyon Holding tarafından yapılan konteynerkentte depremzedelerle iftar yaptı.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Varank Nurdağı Güncel Haberler

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