Bakan Varank, depremden etkilenen Malatya'da esnafla bir araya geldi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeyle ilgili, "Sanayi sitesindeki esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerimizle ilgili KOSGEB acil durum destek kredisinin imzalarını bugün atacağım.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeyle ilgili, "Sanayi sitesindeki esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerimizle ilgili KOSGEB acil durum destek kredisinin imzalarını bugün atacağım. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, acil destek kredisini devreye alacağız." dedi.

Bakan Varank, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi.

Devletin bütün kurumlarının gayretle çalıştığını, kendilerinin de bakanlık olarak ilk günden itibaren ihtiyaç duyulan tedarik ve lojistik imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Varank, geçici barınma imkanları oluşturmanın yanı sıra bir yandan da şehirleri eski haline getirebilmek için neler yapılabileceği konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Depremin etkilediği 11 şehrin gayrisafi yurt içi hasılanın içinde sanayinin payının yüzde 40 olduğunu belirten Varank, "Türkiye ortalaması yüzde 27. Bu demektir ki aslında biz buralarda sanayi ve üretimi tekrar ayağa kaldıramazsak, buraları tekrar eski haline getirme şansımız olmaz. Onun için sanayi sitesi içerisindeki esnafımızdan organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarımıza kadar elimizden ne geliyorsa inşallah yapacağız ve burada sizleri tekrar ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Malatya için attıkları en önemli adımın kenti cazibe merkezleri destekleme programına almak olduğuna dikkati çeken Varank, "Eskiden bu program burada vardı ama organize sanayi bölgelerindeki yatırımlar içindi. Bundan sonra Malatya'nın neresinde herhangi bir yatırım yaparsanız 6. bölge yatırımlarından faydalanacaksınız, küçük esnafından büyük sanayisine kadar. Biliyorsunuz, bunun getirileri var, birtakım vergi muafiyetleri tanınıyor. Bunun içine tabii ki tekrar inşa edeceğiniz yerleri almak da var. Dolayısıyla bu size Allah'ın izniyle bir imkan sağlayacak." ifadesini kullandı.

"Bir yılı geri ödemesiz 3 yıllık kredi desteği sağlayacağız"

Varank, sanayi sitelerinde faaliyet gösteren iş yerleriyle ilgili acil durum destek kredisinin devreye alınacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yine sanayi sitesindeki esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerimizle ilgili KOSGEB acil durum destek kredisinin imzalarını bugün atacağım. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, acil destek kredisini devreye alacağız. Bununla da mikro işletmelerimize 250 bin liraya, küçük işletmelerimize 500 bin liraya, orta işletmelerimize de 1 milyon liraya kadar sıfır faizsiz, bir yılı geri ödemesiz 3 yıllık kredi desteği sağlayacağız. Bununla da gerek yerinizi yeniden yapılabiliyorsa yeniden yapmak, gerekiyorsa yeni bir yer yapabiliyorsanız orada kullanarak inşallah bu parayı değerlendirebileceksiniz."

Malatya içindeki küçük sanayi sitelerinin taşınmasıyla ilgili planlamaların yapıldığını, alınan arazilerle ilgili taşınma sürecinin başladığını aktaran Varank, "Murat Kurum bakanımız, Allah razı olsun, sanayi sitelerinin ilk örneklerinin temellerini atmakla ilgili bize destek verecek. Devamını da biz burada büyükşehrimizle, bizim verdiğimiz desteklerle, buradaki arkadaşlarımızla bu süreçleri yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının zemin etütleri ve mikro bölgeleme yaptığına işaret eden Varank, bir yerde inşaat yapılıp yapılamayacağının bu tetkiklerin bitmesinin ardından ortaya çıkabileceğini anlattı.

Bu çalışmaların 10 gün içinde biteceğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bitmeden, 'Sen yerinde yaparsın, yapamazsın' deme şansımız yok. Allah korusun, işte görüyorsunuz böyle bir afette başımıza neler geliyor. Zemin etütleri çıktıktan sonra eğer burada şehir planlamacılığı anlamında da daha önce konuştuğumuz hususları dikkate alarak, yerinde yapılması mümkün olan işlerle ilgili size desteklerimizi inşallah vereceğiz ama asıl önemli olan, sanayiyi planladığımız o bölgelere taşıyabilmek. Hızlıca orada inşallah aksiyonu almış olacağız. Şehirde geçici dükkan tarzı ihtiyaçlar olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili geçici yapılabilecek işlerle ilgili kalkınma ajanslarına talimat verdim. Geçici ticaret alanlarıyla ilgili ihtiyaçlar varsa belediyemiz ve vekillerimizle bunları hızlıca devreye alabiliriz. En azından geçici ticaretin başlaması ve ufak tefek tamiratların yapılmasıyla ilgili kalkınma ajansımız size gerekli destekleri verecek. Biz, görevimizin başındayız."

Malatya'nın sadece bölge değil, Türkiye için de önemli olduğuna dikkati çeken Varank, "Allah'ın izniyle Malatya'yı da hemşehrilerimizi de yalnız bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten sözleri verdi. Konutları Allah'ın izniyle 1 yıl içinde teslim etmeye başlayacağız. Onun dışında sanayi, üretim ve ticarethanelerle ilgili gerekli aksiyonları peyderpey almaya devam edeceğiz. Büyük bir afet yaşadık. Rabb'im bir daha bu acıları göstermesin ama akıllı olmamız lazım. Acele işler yaparak başımıza büyük belaları getirmememiz lazım. Onun için bütün arkadaşlar, bilim insanlarımız da dahil, gerekli hassasiyeti gösteriyor. Allah'ın izniyle tekrar Malatya'yı yeşerteceğiz, Malatya'yı eski günlerine döndüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Erdem Canbay: "Ters göçü başlatıp sanayiyi ayağa kaldırmamız gerekiyor"

Bakan Varank'ın beraberindeki ekipte bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ise kentte sanayi bölgelerinde ön inceleme yapacaklarını söyledi.

Böylelikle sanayi bölgelerini en kısa sürede ayağa kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Canbay, "Zira göç başlarsa bu şehirlerimiz hayalet şehre dönüşecekler. Bunu engelleyip ters göçü başlatıp sanayiyi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Sanayi ayağa kalkmazsa istediğimiz kadar konut yapalım, dolduramayacağız bu konutları. Onun için amacımız, büyük ölçekte bakıyoruz, bina bazında incelemiyoruz ama metodolojilerimizi belirleyeceğiz. Çok hızlı şekilde hem organize sanayi hem de küçük sanayi sitelerinin ayağa kaldırılması için adımlarımızı atacağız." ifadelerini kullandı.

Küçük sanayi sitelerindeki ilk izlenimlerini aktaran Canbay, "Küçük sanayi siteleri maalesef iyi yapılmamış. Öğrendiğim onlar da yıllar evvel belirli plana sahiplermiş ama o kadar hızlı büyümüşler ki yıllar içinde ihtiyaç doğrultusunda, gecekonduvari, kontrolsüz büyümüşler. Onun için küçük sanayi sitelerindeki hasar çok daha ağır ve çok daha belirgin." diye konuştu.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır da yer aldı.