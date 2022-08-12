Diyarbakır gündem haberi... Bakan Varank: "Bu açılışlara kulp takmaya çalışanlar oluyor" Gelen Diyarbakır haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Programa katılan tesis sahiplerinin açıklamaları SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Programa katılan tesis sahiplerinin açıklamaları SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı. (2) AA / Güncel Mustafa Varank Sakarya Güncel Haberler

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