Diyarbakır gündem haberi... Bakan Varank: "Bu açılışlara kulp takmaya çalışanlar oluyor"
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Gelen Diyarbakır haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Programa katılan tesis sahiplerinin açıklamaları SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Programa katılan tesis sahiplerinin açıklamaları
SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı. (2)
AA / Güncel