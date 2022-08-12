Haber : Diyarbakır gündem haberi... Bakan Varank: "Bu açılışlara kulp takmaya çalışanlar oluyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır gündem haberi... Bakan Varank: "Bu açılışlara kulp takmaya çalışanlar oluyor"

 - Güncelleme:

Gelen Diyarbakır haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Programa katılan tesis sahiplerinin açıklamaları SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Programa katılan tesis sahiplerinin açıklamaları

SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da toplu açılış ve imza törenine katıldı. (2)

AA / Güncel

Mustafa Varank Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title