Bakan Varank, Bursa'da Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin yol haritalarının belli olduğunu belirterek, "Ama bu yol haritalarını uygulamak kolay değil. Bunları uygulayabilmek için Türkiye gemisine önemli, becerikli ve ciddi bir kaptan lazım. Bu kaptan kim? Recep Tayyip Erdoğan.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti'nin yol haritalarının belli olduğunu belirterek, "Ama bu yol haritalarını uygulamak kolay değil. Bunları uygulayabilmek için Türkiye gemisine önemli, becerikli ve ciddi bir kaptan lazım. Bu kaptan kim? Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah onun liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye layık olduğu hizmetleri kazandıracağız." dedi.

Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesince Yenişehir ilçesinde yaptırılan Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nın açılışında, AK Parti olarak 21 yıldır Türkiye'de taş üstüne taş koymanın, vatandaşları hak ettikleri hizmetlerle, yatırımlarla buluşturmanın derdinde olduklarını söyledi.

Açılışlarla her bir şehre ve ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Varank, bu açılışlara ve yatırımlara vatandaşların desteği, katkısı ve takdiriyle devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti olarak yapmanın ve üretmenin derdinde olduklarını vurgulayan Varank, "Bu ülkede, hep yıkımdan yana, eleştirmekten yana, iftiradan yana, hakaretten yana olan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ne zaman bir icraat yapmaya kalksak, ne zaman bir hizmeti bu ülkeyle buluşturmak istesek bizim karşımıza dikilen bir muhalefet var." dedi.

Bakan Varank, AK Parti'nin karşısında bir çıkar koalisyonunun olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"'Ben sana bakanlık vereyim. Sen bana oyunu ver. Ben sana listelerde yer vereyim. Sen bana oyunu ver. Sana cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim. Sana bakanlık verdim' diyen bir pazarlık koalisyonu var. Öyle rahat cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar ki emin olun karpuz dilimini bu kadar rahat dağıtmazsınız ama bu pazarlık koalisyonu nasıl bu masada birbirine girdi. Emin olun bundan sonra da birbirine girecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın izniyle bunlar sandıkta tarihin çöplüğüne gömülecekler. Biz bu pazarlık koalisyonunu tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Eski Türkiye kalıntılarını tarihin çöplüğüne göndereceğiz."

"Bu ülkeye layık olduğu hizmetleri kazandıracağız"

Türkiye'de eski koalisyonları tekrar getirmeye çalışanların olduğunu ve buna müsaade etmeyeceklerini söyleyen Varank, "Biz pazarlıkların değil bu ülkeye hizmet etmenin derdinde olanları Allah'ın izniyle iktidara taşıyacağız ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz hangi projeleri hayata geçirmemiz gerektiğini biliyoruz. Yol haritalarımız belli ama bu yol haritalarını uygulamak kolay değil. Bunları uygulayabilmek için Türkiye gemisine önemli, becerikli ve ciddi bir kaptan lazım. Bu kaptan kim? Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah onun liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye layık olduğu hizmetleri kazandıracağız." diye konuştu.

"Bizim davamız bu ülkeye hizmet etmek"

Bakan Varank, bu ülkede yalanlarla milleti aldatmaya çalışan ve siyaseti yalan söylemek sanan insanların olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı var. Kim o? Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal. Bakın, bay bay Kemal bundan önce Şanlıurfa'ya gitti. Ne dedi? 'Şanlıurfa'da belediyeyi bize verin. Biz bütün çiftçilerimize elektriği bedava vereceğiz.' dedi. Şimdi biz soralım. Burada Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var mı? Gemlik Belediyesi kimde? Mudanya Belediyesi kimde? CHP'de. Peki orada çiftçiye elektriği bedava veriyorlar mı? Vermiyorlar. Çünkü bunlar yalancı. Milleti aldatarak oy toplayacaklarını zannediyorlar ama biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bunların yalanlarını Allah'ın izniyle sandığa gömeceğiz ve yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bizim bir sevdamız var. Bizim sevdamız Türkiye. Bizim bir davamız var. Bizim davamız bu ülkeye hizmet etmek ve Cumhur İttifakı ile her bir arkadaşımızla inşallah bu hizmet kervanına devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmeye devam edelim."

Coğrafi işaret tescilli Yenişehir biberini Türkiye'ye tanıtmak için çalışmalar yapacaklarını da belirten Varank, ilçede tarım ve hayvancılığa dönük projeler yapacaklarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Yenişehir'i kalkındırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Açılışta, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Bursa milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bakan Varank'a Türk bayrağı tablosu hediye etti.

Ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek pazar alanının açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, AK Parti ile MHP'nin milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.