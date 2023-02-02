Bakan Varank: Bizim yaptıklarımıza 6'lı masanın hayalleri bile erişemez

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri programına katıldı. Varank, "Kamuoyuna ilan ettikleri Mutabakat Metni'nde, halihazırda yaptığımız her şeyi kendilerine hedef olarak koymuşlar. İşte biz o yüzden diyoruz ki, bizim yaptıklarımıza 6'lı masanın hayalleri bile erişemez. Bugün iş dünyasını tehdit eden bir muhalefet partisi var. Yatırımcıları tehdit eden Türkiye'den kovmaya çalışan bir muhalefet partisi var. Müteahhitleri geldiğinde içeri atmakla tehdit eden bir muhalefet partisi var. İş dünyasının bunu çok iyi değerlendirmesi lazım" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Para Sohbetleri programına katıldı. Mustafa Varank organizasyonda konuşma gerçekleştirdi.

'İŞ DÜNYASINI TEHDİT EDEN BİR MUHALEFET VAR'

'GELDİĞİNDE ÇİMENTO FABRİKASI KURAN BİR İKTİDAR MI İSTERSİNİZ, İŞ DÜNYASININ ÖNÜNÜ TEŞVİKLERLE AÇAN BİR İKTİDAR MI?'

Mustafa Varank'a konuşmasının ardından plaket takdim edildi. Varank, daha sonra alandan ayrıldı.