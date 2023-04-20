BAKAN VARANK BİZİM GÜNDEMİMİZİN BİR NUMARALI MADDESİ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da Kredi Yurtları Kurumu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti, Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz. Depremde zarar görmüş şehirlerimizin tekrar ayağa kaldırılması. Hangi işi yaparsak yapalım, hangi faaliyeti yaparsak yapalım depremle mücadele, sizlerin acılarını dindirme bizim bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam edecek. Biz sizleri asla yalnız bırakmayacağız? dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan ayının son gününü seçim bölgesi Bursa'da geçirdi. Partisinin Büyük Teşkilat İftarı programına katılmak üzere Bursa'ya gelen Bakan Varank, deprem bölgesinden getirilerek KYK yurtlarında kalan depremzedelerle bir araya gelerek onlarla bayramlaştı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı programda konuşan Varank, Bu bayramı biraz buruk geçiriyoruz. Ülkemizde yaşadığımız deprem felaketleriyle, birçok aileye birçok ocağa ateşler düştü. Kardeşlerimizi kaybettik. Hala hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız var. Onun için buruk bir bayram geçireceğiz. Kimimiz en sevdiklerimizden ilk defa ayrılmış olacağız. Evlerinizde hasarlar oluştu. Evlerinizin bir kısmı yıkıldı. Belki de hayatınızda ilk defa evlerinizden uzakta bir bayram geçireceksiniz. Tabii biz sizin bu hassasiyetinizi, bu acınızı paylaşmak için gayret gösteriyoruz. Elbette sizin gibi bu acıları hissetme şansımız yok. Ama şuna inanıyoruz. Türk milleti bu deprem felaketi sonrasında bir oldu, beraber oldu. Devlet, millet el ele verdi. Sizlerin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için devletimiz, elinden gelenin en çoğunu yapmak için gayret gösteriyor. Biz şuna inanıyoruz, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde kalıcı konutları bir an önce tamamlayıp, siz değerli kardeşlerimize teslim etmek üzere hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bir sene içerisinde bu kalıcı konutları bitireceğiz ve Allah'ın izniyle sizler bir sonraki bayramı, bir sonraki Ramazan Bayramı'nı tekrar şehirlerinizde, memleketlerinizde bir daha deprem korkusu yaşamadan içerisinde hayatınızı süreceğiniz evlerinizde geçireceksiniz. Biz bunu yapmak için elimizden gelen bütün gayreti şu anda gösteriyoruz? diye konuştu.

'BİR NUMARALI GÜNDEM MADDEMİZ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ' Bir numaralı gündem maddelerinin depremde yıkılan şehirlerin yeniden inşa edilmesi olduğunu belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü

Değerli kardeşlerim bakınız gündelik işlerimiz var. Özellikle hükümet olarak bu ülkeyi idare etmek için günlük rutin çalışmalarımız var. Ama emin olun bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz. Depremde zarar görmüş şehirlerimizin tekrar ayağa kaldırılması. Hangi işi yaparsak yapalım, hangi faaliyeti yaparsak yapalım depremle mücadele, sizlerin acılarını dindirme bizim bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam edecek. Biz sizleri asla yalnız bırakmayacağız. İşte buradasınız, Bursa'dasınız. Bursalı hemşehrilerimizin misafirperverliğiyle, devletimizin imkanlarıyla burada bir süre geçici olarak bulunuyorsunuz. İşte biz bu gündemi hiç değiştirmeden, sizlerin hak ettiği kalıcı konutları sizlere teslim ederek, o güzel şehirlerinizi tekrar imar ederek inşallah bir sonraki Ramazan Bayramı'nda mutlu, mesut, eskisinden de belki çok daha güzel bir şehirde bayramımızı kutlayacağız. ve inşallah bu sefer biz gelip sizlere misafir olacağız. Sizlerin evlerinde sizlerin ikramlarından tadacağız. Biz buna inanıyoruz ve milletimize güveniyoruz. Onların desteğiyle inşallah bunu başaracağız. Ben tekrar bu büyük felakette yitirdiğimiz canlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Şu anda tedavileri devam eden yaralı kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Ama yine de bayramdır. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Rabbim inşallah çok daha güzel günleri hep beraber yaşamayı nasip etsin diyorum.?

Mustafa Varank, konuşmasının ardından depremzedelerle bayramlaşıp, çocuklara oyuncak dağıttı.

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