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Bakan Varank: "Bu millete hizmet etmek şereflerin en yücesidir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Dua ve kurdele kesimi BURDUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur'un Bucak ilçesinde kapalı pazar yeri açılış töreninde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Hediye takdimi

Dua ve kurdele kesimi

BURDUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur'un Bucak ilçesinde kapalı pazar yeri açılış töreninde konuştu. (2)

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel

Mustafa Varank Burdur Güncel Haberler

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