Bakan Varank: "Bu millete hizmet etmek şereflerin en yücesidir"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Dua ve kurdele kesimi BURDUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur'un Bucak ilçesinde kapalı pazar yeri açılış töreninde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Hediye takdimi
Dua ve kurdele kesimi
BURDUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur'un Bucak ilçesinde kapalı pazar yeri açılış töreninde konuştu. (2)
Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel