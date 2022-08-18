Bakan Varank: "Bu millete hizmet etmek şereflerin en yücesidir" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Dua ve kurdele kesimi BURDUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur'un Bucak ilçesinde kapalı pazar yeri açılış töreninde konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Dua ve kurdele kesimi BURDUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur'un Bucak ilçesinde kapalı pazar yeri açılış töreninde konuştu. (2) Güncel Kaynak: AA / Bekir Bektaş Mustafa Varank Burdur Güncel Haberler

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