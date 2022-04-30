Bakan Varank: "Biz terörle mücadele ederken aynı zamanda gençlere de iş imkanları oluşturmaya çalışıyoruz" " - Haberler

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Bakan Varank: "Biz terörle mücadele ederken aynı zamanda gençlere de iş imkanları oluşturmaya çalışıyoruz" "

AA - Güncel
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AK Parti Batman İl Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Bu gün 300 yatırımcı arsa talep ediyorsa Batman artık üretim ve kalkınmanın yoluna girmiş bir şehir demektir.

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Bu gün 300 yatırımcı arsa talep ediyorsa Batman artık üretim ve kalkınmanın yoluna girmiş bir şehir demektir."

AA / Güncel

Mustafa Varank, Yatırımcı, Batman, Güncel, Haberler

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