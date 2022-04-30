Bakan Varank: "Biz terörle mücadele ederken aynı zamanda gençlere de iş imkanları oluşturmaya çalışıyoruz" "

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Bu gün 300 yatırımcı arsa talep ediyorsa Batman artık üretim ve kalkınmanın yoluna girmiş bir şehir demektir."

AA / Güncel