Bakan Varank: "Biz terörle mücadele ederken aynı zamanda gençlere de iş imkanları oluşturmaya çalışıyoruz" "
AA - Güncel
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AK Parti Batman İl Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Bu gün 300 yatırımcı arsa talep ediyorsa Batman artık üretim ve kalkınmanın yoluna girmiş bir şehir demektir.
BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Bu gün 300 yatırımcı arsa talep ediyorsa Batman artık üretim ve kalkınmanın yoluna girmiş bir şehir demektir."
AA / Güncel