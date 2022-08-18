Bakan Varank: "Biz çocuklarımızın eline teleskoplar vererek onları uzaya ve bilime yönlendiriyoruz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da "Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da "Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Bekir Bektaş Mustafa Varank Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Varank: 'Biz çocuklarımızın eline teleskoplar vererek onları uzaya ve bilime yönlendiriyoruz' - Haberler

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