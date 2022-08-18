Bakan Varank: "Biz çocuklarımızın eline teleskoplar vererek onları uzaya ve bilime yönlendiriyoruz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Tanıtım filmi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da "Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Tanıtım filmi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da "Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde konuştu. (1)
Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel