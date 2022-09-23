Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Teşviklerimizi verirken asla firmalarımızın zihniyetine bakmıyoruz"
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Mega Polietilen firmasının açılış tören Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdimi Açılış kurdelesenin kesilmesi Toplu fotoğraf çekimi ADIYAMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım programlara katılmak...
Mega Polietilen firmasının açılış tören
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdimi
Açılış kurdelesenin kesilmesi
Toplu fotoğraf çekimi ADIYAMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım programlara katılmak için bulunduğu Adıyaman'da, Mega Polietilen firmasının açılış törenine katıldı
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Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel