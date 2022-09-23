Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Teşviklerimizi verirken asla firmalarımızın zihniyetine bakmıyoruz" Güncel Haberler Mega Polietilen firmasının açılış tören Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdimi Açılış kurdelesenin kesilmesi Toplu fotoğraf çekimi ADIYAMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım programlara katılmak... Mega Polietilen firmasının açılış tören Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdimi Açılış kurdelesenin kesilmesi Toplu fotoğraf çekimi ADIYAMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım programlara katılmak için bulunduğu Adıyaman'da, Mega Polietilen firmasının açılış törenine katıldı (3) Güncel Kaynak: AA / Yasin Dikme Mustafa Varank Adıyaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: ' Teşviklerimizi verirken asla firmalarımızın zihniyetine bakmıyoruz' - Haberler

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