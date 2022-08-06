Bakan Varank, "Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretimini sağlayacak kapsamlı destek mekanizmaları kurguladıklarını belirterek, "Otonom teknolojiler, uzay ve yapay zeka gibi çığır açıcı alanlarda ülkemize çağ atlatacak vizyon projeler geliştiriyoruz." dedi.

Bakan Varank, Gebze Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, AR-GE ve teknoloji faaliyetlerinin ilk akla gelen adreslerinden biri olan Bilişim Vadisi'nde, mobiliteden bilgi-iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar birçok kritik sektörde faaliyet gösteren 300'den fazla Ar-Ge firmasını yer aldığını söyledi.

Vadiyi Kocaeli'de kurma kararı aldıkları zaman, birilerinin her zaman yaptıkları gibi karşı çıktılarını belirten Varank, "Nasıl zamanında şehir hastanelerine, köprülere, otoyollara, havalimanlarına itiraz ettilerse buna da itiraz ettiler. Ancak biz Kocaeli'ye, Kocaeli'nin sanayideki ve teknolojideki muazzam potansiyeline her zaman güvendik. İyi ki de öyle yapmışız." diye konuştu.

Varank, üretimi, ihracatı ve istihdamıyla ülkenin reel ekonomisinin en muhkem kalelerinden biri olan Kocaeli'nin konumunun, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla çok daha ileri noktalara taşındığını vurguladı.

Buradaki sanayi ve teknoloji firmalarının başarısına hükümet olarak katkı sunmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, bugün buradaki misafirlerimiz çok iyi biliyor ki hiçbir başarı tesadüfi olarak gerçekleşmiyor. Firmalarımız elbette büyük bir özveriyle gece gündüz çalışarak buralara geliyor. Ancak bu çabaları heba etmeyecek, onları daha da cesaretlendirecek, etkin bir iş ve yatırım ortamının girişimcilerimize sunulması da en az bu çabalar kadar kıymetli. İşte biz de bakanlık olarak, zatıalinizin liderliğinde iş dünyamıza her anlamda yol arkadaşlığı yapıyor, onların önünü açacak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Sizden aldığımız destek ve icazetle Kocaeli ve diğer tüm şehirlerimizde yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanmış durumdayız. OSB'ler, endüstri bölgeleri ve sanayi siteleri inşa ediyor, ülkemizin sanayi altyapısını güçlendiriyoruz. Teknoparklar ve AR-GE tasarım merkezleriyle katma değerli üretimin anahtarı inovasyon anlayışını yaygınlaştırıyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK'la işletmelerimize önemli destekler veriyoruz. Özel sektör yatırımlarını özendirmek üzere cazip teşvikler sağlıyoruz. Kurduğumuz kuluçka merkezleri ve oluşturduğumuz fonlarla yenilikçi girişimciliğe katkı sağlıyoruz. Kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretimini sağlayacak kapsamlı destek mekanizmaları kurguluyoruz. Otonom teknolojiler, uzay ve yapay zeka gibi çığır açıcı alanlarda ülkemize çağ atlatacak vizyon projeler geliştiriyoruz."

"Mandacı zihniyet bu ülkeye 94 yıl piyade tüfeği yaptırmadı"

Bakan Varank, kendi kendine yeten bir ülke olma, kendi teknolojilerini geliştirebilme, yerli ve milli sanayi inşa etmenin çelikten bir siyasi irade gerektirdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin kendi milli piyade tüfeğini ancak 2017 yılında üretip ordusuna teslim edebildiğini hatırlattı.

Seyir füzesi, otomobil ya da solunum cihazından bahsetmediğine değinen Varank "Tüfekten bahsediyorum. Düşünün her platformda dünyanın en büyük ordularından birine sahip olduğumuzu söyleyeceksiniz ama bir milli piyade tüfeğiniz bile olmayacak. Cumhuriyet kurulduğundan beri 94 yılda biz neden bir milli piyade tüfeği üretemedik de ancak bu zamanda yapabildik? Çok zor olduğu için mi? Elbette hayır. 'Çok zordu.' desem inanın burada onlarca talaşlı imalat firması var. Derler ki 'Sayın bakan, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Getir hemen yapalım.' Ama yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Hangi kirli zihniyetin, hangi mandacı anlayışın bu ülkeye 94 yıl boyunca kendi milli piyade tüfeğini yaptırmadığını soran Varank, "Buna kafa yorduğumuzda, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de yerli ve milli bir sanayi inşa etmek için hangi vesayet odaklarıyla hangi büyük mücadeleleri verdi, bunu düşündüğümüzde aslında işin rengi ortaya çıkıyor. Evet, irade lazım. Kendisinin ortaya koyduğu çelikten siyasi irade ve gösterdiği vizyon olmasaydı Türkiye'deki sanayi ve teknoloji ekosisteminin bugün geldiği konuma gelemeyeceği aşikardır. Bu nedenle ben huzurlarınızda bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve törenimize katılarak bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan Kocaeli'nin yüz akı firmalarını bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı.