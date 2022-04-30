Bakan Varank, Batman'da Toplu Açılış ve GAP Projeleri imza törenine katıldı: (2)

HASANKEYF, BATMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Batman merkez, Hasankeyf, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde 13 tekstil atölyesi ve yanlarına sosyal donatılarını inşa ediyoruz. Bu atölyeleri yatırımcıların hizmetine sunacağız. Yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla inşa edeceğimiz bu atölyelerde 2 bin Batmanlı gencimiz istihdam edilecek." dedi.

Bakan Varank'ın katılımıyla Kültür Turizm İl Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri imza töreni düzenlendi.

Varank, törende yaptığı konuşmada GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 116 projeye 90 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını ve 2002 yılından bu yana Batman OSB'de üretime geçen 114 parselde 10 bin 200 kişiye istihdam imkanı sağlandığını bildirdi.

İstihdamın 13 bin 500'e ulaşacağını, OSB ile alakalı ilave alan çalışmaların devam ettiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda biz Batman OSB'ye güncel rakamlarla 135 milyon lira bakanlık kredisi kullandırdık. KOSGEB aracılığıyla işletmelerimize 100 milyon liraya yakın kaynak aktardık. İşte bunlar sayesinde ilimizde üretim ve istihdam artışları gerçekleşti. Gerçekleşiyor. Teknoloji tarafına baktığımızda; inşaatı sona yaklaşan, Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi önemli bir boşluğu dolduracaktır. Biz Teknopark'ı önemsiyoruz. Bu manada yönetici şirkete güncel rakamlarla yaklaşık 6 milyon lira hibe desteği sağladık."

Açılışını yaptıkları projeler arasındaki "Alo Tevşo Pazaryeri"ni modern bir görünüme kavuşturarak esnafın kullanıma açtıklarını dile getiren Varank, şu anda esnafın orada çok daha sağlıklı koşullarda çalıştığını belirtti.

Batmanlıların da bu hizmetten memnun olduğunu kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"Diğer bir projemiz Sevek Mesire alanı. Burayı çocuklarınızla ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz bir alana dönüştürdük. Piknik alanı, peyzajı, dinlenme grupları ve çocuk parkıyla her yaş grubuna hitap ediyor. Sizlere tavsiyem ailenizle beraber bu mesire alanını en kısa zamanda ziyaret etmeniz. Mor Kuryakos Manastarı'nın restorasyon işlemlerini tamamladık. GAP idaremizle Manastır'ın peyzaj çalışmalarını tamamlayarak cazibesini daha da artıracağız. Hasankeyf'e bir uygulama oteli kazandırdık. Hasankeyf Üçyol Ekolojik Köyü'nde 8 mağarayı butik otele dönüştürdük. Bu yatırımlarla hedefimiz Hasankeyf'i ziyaret eden turistlere daha iyi şartlarda konaklama imkanı sunmak, gelen turist sayısını artırmak."

Batman'ın önemli tarihi değerlere sahip olduğunu ifade eden Varank, bu anlamda turizmin kentin temel ekonomik başlıklarından biri olması gerektiğini vurguladı.

Kentin dünyaya daha çok tanıtılabilmesi için alternatif turizm alanları ve projeleri ortaya koyulması gerektiğine işaret eden Varank, "Artık biliyorsunuz buna hizmet eden bir marka oluşturduk, Mezopotamya. Mezopotamya markasıyla tüm dünya Batman'ın da içerisinde olduğu illerimizi yakından tanıyacak." ifadelerini kullandı.

"13 tekstil atölyesi ve yanlarına sosyal donatılarını inşa ediyoruz"

Kentteki yatırımlara ilişkin bilgi veren Varank, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin istihdamından altyapı projelerine kadar Batman'a güncel rakamlarla yaklaşık 38 milyon liralık yatırım yaptık. Yeter mi? Yetmez. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yeni bir proje başlattık. Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında Batman merkez, Hasankeyf, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde 13 tekstil atölyesi ve yanlarına sosyal donatılarını inşa ediyoruz. Bu atölyeleri yatırımcıların hizmetine sunacağız. Yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla inşa edeceğimiz bu atölyelerde 2 bin Batmanlı gencimiz istihdam edilecek. Bundan başka devam eden SOGEP projelerimiz de var. Bu bölgede GAP'ın özellikle tarımsal anlamda oldukça önemli çalışmaları var."

Varank, bugünkü projelerle ileriki dönemde GAP aracılığıyla Batmanlı çiftçilerin yetkinliklerini ve tarım yapma yöntemlerini daha da geliştireceklerini, bunların arasında modern sulama imkanlarını yaygınlaştıran, seralarda verimli iklimlendirme teknolojilerini teşvik eden, yenilenebilir enerji ile damlama sulamayı mümkün kılan projeler olduğunu aktardı.

Bu kapsamsa da yaklaşık 9 milyon liralık yatırım yapılacağını belirten Varank, "Tüm bu eserler inşallah Batman'da tarımın, tekstilin, turizmin ve istihdamın gelişmesine ivme kazandıracak. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Her kentin refah seviyesini artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Varank, şunları söyledi:

"Ülkemizin neresine giderseniz gidin hükümetlerimizin vurduğu mührü görürsünüz. İşte Batman. Batman'ın son 20 yılda kaydettiği gelişmeyi burada yaşı müsait olanlar olmayanlara mutlaka anlatmalı. Gençler buraların daha önceki halini bilmiyor. Sanıyorlar ki Batman'da bu güzellikler hep vardı. Neler yaptık neler. Duble yollar, hastaneler, havalimanı terminal binası…Batman- Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olan Hasankeyf 2 Köprüsü'nü daha yakın zamanda hizmete aldık. Dicle Nehri üzerinde adeta bir inci gibi duruyor. Ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik santrali olan Ilısu Barajı projesini geçtiğimiz yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Batman-Beşiri-Kurtalan yolunu da inşallah seneye tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim hükümetlerimiz iş yapıyor. Eser bırakıyor. Bunların hepsini milletimizin, Batmanlıların hizmetine sunuyor."

(Sürecek)