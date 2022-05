Bakan Varank, Bakü'de "Azerbaycan Düşünce Tarihi" kitabını tanıttı Açıklaması - Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan'la TEKNOFEST dışında da alacak çok yolları olduğunu, bu manada siyaset, ekonomi, ulaştırma, eğitim, kültür olmak üzere her alanda omuz omuza yürüdüklerini söyledi.

Varank Bakü'de, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) hazırlanan "Azerbaycan Düşünce Tarihi" kitabının tanıtım toplantısına katıldı.

Bakü Devlet Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe Varank'ın yanı sıra YTB Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhtar Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükeçlisi Cahit Bağcı, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Varank etkinlikte yaptığı konuşmada, dün açılışı yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'dan bahsederek bu festivali, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin teknoloji ayağı olarak gördüklerini söyledi.

Büyük potansiyele sahip bu kardeşlikte sadece teknolojik iş birliğinin yetmeyeceğine vurgu yapan Varank, "Bizim can Azerbaycan'la TEKNOFEST dışında da alacak çok yolumuz var. Bu manada siyaset, ekonomi, ulaştırma, eğitim, kültür olmak üzere her alanda omuz omuza yürüyoruz. Biz Azerbaycanlı kardeşlerimizi kendimizden ayrı görmüyoruz. Her fırsatta tek millet iki devlet şiarıyla ilerliyoruz. Biz kederi bir, sevinci bir, özlemi bir iki devletiz." dedi.

Varank, 1918'de Nuri paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'ın yardımına gelmesinden bahsederek, "Kafkas İslam Ordusu'nun ruhuyla, Milli Teknoloji Hamlesi'nin bize sağladığı imkanlarla Karabağ'ın azatlığında Azerbaycan'ın yanında yer aldık. Haksızlığa karşı kör sağır dilsiz kesilenlere rağmen 30 yıllık işgali omuz omuza sonlandırdık. Bu gurur hamdolsun bizim milletimize nasip oldu. Karabağ zaferini bize yaşatan rabbimize hamdolsun. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de, Türkiye'nin her sıkıntısında bizim yanımızda yer almaya, bize yönelik saldırılara en önde göğüs germeye devam ediyor." diye konuştu.

YTB'nin kardeş ülkelerle iş birliklerinin geliştirilmesi anlamında nitelikli işlere imza attığını belirten Varank, "Azerbaycan Düşünce Tarihi kitabı Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin köklerini araştıran ve Azerbaycan düşünce tarihini kayıt altına alan kalıcı eser eksikliğini giderecektir." ifadelerini kullandı.