Bakan Varank: 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) tersine beyin göçü programları ile 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor" dedi.

Bakan Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne video konferans ile katıldı. Varank, Avrupa Birliği çerçeve programları dahil olmak üzere tüm iş birliği fırsatlarını yakından takip ettiklerini belirterek, şimdiye kadar dahil oldukları platformlar aracılığıyla 100'den fazla ülkedeki araştırmacıların, Türk araştırmacılarla iş birliği geliştirebilmesine olanak sağladıklarını söyledi. Varank, "Bilim ve teknoloji alanında ortaklıklarımızı artırmaya yönelik olarak ikili iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz. Ülkelerin ilgili kurumlarıyla proje çağrılarına çıkıyor, bilim insanlarının ortak araştırma faaliyetleri yürütebilmelerini sağlıyoruz. Yine ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğini ulusal ve dış politikadaki önceliklerimiz doğrultusunda geliştirmek için 'bilim diplomasisi' faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Ekim ayında imzaladığımız katılım anlaşması aslında bunun en somut örneği. Böylece dünyanın en yaygın sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan 'Ufuk Avrupa'ya dahil olduk" dedi.

Bakan Varank ayrıca ilk kez ilan edilen 'Ulusal Lider Araştırmacılar Programı' kapsamında Türkiye'de araştırmalarını sürdüren 42 araştırmacıyı da destekleyeceklerini kaydederek, "Böylece toplamda 105 lider ve genç araştırmacının katkılarıyla ülkemizin bilim, yenilikçilik ve inovasyon ekosistemini daha da güçlendireceğiz. Sayıları 200'ü aşan üniversitelerimiz, 1600'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezimiz, 92 teknoloji geliştirme bölgemiz ve 200 binin üzerinde araştırmacımız, bilim merkezlerimiz, araştırma altyapılarımız bu ekosistemin temel aktörleri. Şimdi bize önemli başarılar getiren bu Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin niceliğini artırmaya odaklanmış durumdayız. Bunun için milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yenilikçi politikalar üretiyoruz" dedi.