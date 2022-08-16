Bakan Varank, 2009-2022 döneminde sanayide ilave 2,1 milyon istihdam sağlandığını bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2009-2022 döneminde Türkiye nüfusu yüzde 17 artmasına rağmen sanayideki kayıtlı istihdamın yüzde 75 artış gösterdiğini belirterek, "Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti sanayiyi bitirdiyse ilave 2,1 milyon vatandaşımızı sanayide kim...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2009-2022 döneminde Türkiye nüfusu yüzde 17 artmasına rağmen sanayideki kayıtlı istihdamın yüzde 75 artış gösterdiğini belirterek, "Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti sanayiyi bitirdiyse ilave 2,1 milyon vatandaşımızı sanayide kim istihdam ediyor?" ifadesini kullandı.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıtlı çalışan istihdamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye nüfusunun 2009'da 72 milyon iken 2022'de yüzde 17 artışla 84 milyona yükseldiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Sanayide çalışan kayıtlı istihdam 2009'da 2,8 milyon, 2022'de 4,9 milyon, artış yüzde 75. Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi AK Parti sanayiyi bitirdiyse ilave 2,1 milyon vatandaşımızı sanayide kim istihdam ediyor?"