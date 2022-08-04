Bakan Vahit Kirişci: "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize... Bakan Vahit Kirişci: "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz. Bakan Vahit Kirişci: "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." Güncel AA / Mustafa Çalkaya Vahit Kirişci Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Vahit Kirişci: 'Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize... - Haberler

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