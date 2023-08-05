Bakan Uraloğlu, Zonguldak'ta (2)

'ZONGULDAK, TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA BAĞLAYACAK'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta bir otelde düzenlenen '2023 Şehir Buluşmaları' programında partililer ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Uraloğlu, yaptıkları projeleri açıklayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aralıksız çalışıyor, hizmet üstüne hizmet ekliyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yaptık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'ye, dış hat uçuş ağımızı, 130 ülkede 342 noktaya, 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'taki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımıza da hız katarak devam ediyoruz. Artık Zonguldak sadece bir maden şehri olarak anılmıyor. Kıyılarındaki doğal gaz kuyuları ile bir enerji şehri olarak görülüyor. Zonguldak yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak, fabrikalara enerji sağlayacak. Zonguldak, inşa ettiğimiz tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve faaliyete geçen dev Filyos Limanı ile uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak. Zonguldak emeğin başkenti olarak zirvedeki yerini koruyacak. Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 21 yılda Zonguldak'ın ulaşım ve iletişim yatırımlarına tam olarak 39 milyar 411 milyon lira harcadık. 2003'e kadar sadece 22 kilometre bölünmüş yolu varken, 182 kilometre daha ekleyerek 204 kilometreye çıkardık" diye konuştu.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,