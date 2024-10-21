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Bakan Uraloğlu: Yat limanı kapasitesi yüzde 194 arttı

Bakan Uraloğlu: Yat limanı kapasitesi yüzde 194 arttı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002'de 41 olan yat limanı sayısını 63'e, 8 bin 500 olan tekne bağlama kapasitesin ise yüzde 194 artışla 25 bin 38'e çıkardık" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002'de 41 olan yat limanı sayısını 63'e, 8 bin 500 olan tekne bağlama kapasitesin ise yüzde 194 artışla 25 bin 38'e çıkardık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bulunan yat limanları ve yapım çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, deniz turizminde yaşanan yükseliş ile Türkiye'nin yerli ve yabancı tekneler için önemli bir destinasyon haline geldiğini belirterek, bu teknelerin barınma ve bağlanma yeri ihtiyacı için gerekli altyapı çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiklerini ifade etti. Son dönemlerde yat turizmine olan ilginin arttığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, iklimi ve yatların seyir güzergahlarında bulunmasıyla yüksek bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi. Yat turizminde gerçekleşen yükselişle birlikte Türkiye'ye uğrak yapan teknelere hizmet verecek noktaların da artması ihtiyacının doğduğunu vurgulayan Uraloğlu, kıyı kentlerinde bulunan çeşitli deniz araçlarının bağlama ve barınma yeri sorununun çözümü noktasında gerekli projelerin hayata geçmesi için bakanlık olarak tüm desteği verdiklerini kaydetti.

'KAPASİTEMİZİ 29 BİN 29'A YÜKSELTECEĞİZ'

Denizcilik sektörüne yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve kaptanlığında denizcilik sektöründe büyük mesafeler katettiklerini belirtti. 2002 yılında 41 olan yat limanı sayısını son açtıkları 330 yat kapasiteli İzmir Yeni Foça Yat Limanı ile 63'e çıkardıklarını hatırlatan Uraloğlu, "2002'de 8 bin 500 olan yat limanı kapasitesini yaptığımız yatırımlar ile yüzde 194 artırarak 25 bin 38'e çıkardık. Yapımları devam eden ve yapımını planladıklarımız ile yat limanı sayımızı 74'e, tekne bağlama kapasitesini ise 29 bin 29'a yükselteceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Denizcilik Ekonomi Ulaşım Güncel

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