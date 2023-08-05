Bakan Uraloğlu yapımı devam eden köprü ve kavşak çalışmasını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta yapımı devam eden köprü ve kavşak çalışmasını inceledi. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Fevkani Köprüsü'ne alternatif olarak bir süre önce yapımına başlanan köprü ve kavşak çalışması sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 33 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki köprü hakkında bilgiler aldı. Bakan Uraloğlu, Fevkani Köprüsü'nün altındaki esnafların da taleplerini dinledi. Bakan Uraloğlu, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Türkali şantiyesine hareket etti. Uraloğlu, buradaki incelemelerinin ardından Ankara'ya hareket edecek.