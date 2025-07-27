Bakan Uraloğlu Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yangın bölgesinde yaptığı incelemelerde, çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve havadan gözlemlerde bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopter ile yangın bölgesinde incelemede bulundu. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Uraloğlu, daha sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi. Helikopterle bölgeye de inen Bakan Uraloğlu, personelden bilgi alarak yanan yerleri gözlemledi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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