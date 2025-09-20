Haberler

Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak Rize'deki Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak Rize'deki Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki sel felaketi sonrası incelemelerde bulundu. Bakanlar, hasar gören yolların onarımı için hızlı çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sel afetinin etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Çamlıhemşin Hala Tüneli'nde incelemelerde bulunduk. Bölgemize güvenli ulaşım için çalışmalarımızı sürdürürken, yağışlardan etkilenen yollarımızda da gerekli iyileştirmeleri hızla yapıyoruz. Ardeşen–Çamlıhemşin yolunda selin yol açtığı hasarları yerinde inceledik. Ekiplerimiz sahada, yollarımızı en kısa sürede güvenli hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mehmet CAN PEÇE/RİZE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
