Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak Rize'deki Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

BAKAN URALOĞLU VE BAK BÖLGEDE

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sel afetinin etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Çamlıhemşin Hala Tüneli'nde incelemelerde bulunduk. Bölgemize güvenli ulaşım için çalışmalarımızı sürdürürken, yağışlardan etkilenen yollarımızda da gerekli iyileştirmeleri hızla yapıyoruz. Ardeşen–Çamlıhemşin yolunda selin yol açtığı hasarları yerinde inceledik. Ekiplerimiz sahada, yollarımızı en kısa sürede güvenli hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mehmet CAN PEÇE/RİZE