Bakan Uraloğlu, Van'da GES açılışı yaptı (2)

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da Karayolları tarafından yapılan Güneş Enerji Santrali (GES) açılış töreninin arından Van Valiliğini ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile bir süre görüşen Uraloğlu, ardından esnafı ziyaret gerçekleştirdikten sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, sadece AK Parti döneminde Van'a 37.6 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. Van'ın ihtiyaçlarını bildiklerini anlatan Bakan Uraloğlu şöyle konuştu

O ihtiyaçları bir bir gerçekleştiriyoruz. Eksik kalanları da bundan sonra gerçekleştireceğiz. Başta il başkanımız, milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız buradaki sizlerin önceliklerini, ihtiyaçlarını bize bildirdiler. Bizde bütün ekibimizle beraber not aldık. Onların hemen yapılabilecek olanlarını hemen yapacağız. Bir planlamayla birazcık zaman gerektirenleri de o planlamayla inşallah yapacağız. Dolayısıyla biz Van'a hizmet etmeye devam edeceğiz hep beraber. Şimdi Van bizden hizmet bekliyor, eyvallah biz bu noktadayız. Ama Van'dan bizim de beklentilerimiz var. Şu Türkiye haritasındaki renkler var ya arkadaşlar hani kim nerede kazandı Van'ı Allah'ın izniyle turuncu yapacağız arkadaşlar.

İyi bir AK Parti'li olduğunu beliren Bakan Uraloğlu, Ben teşkilatlara gidiyorum, ziyaret ediyorum. Burada bir heyecan gördüm. Sizin gözlerinizde ışıltı gördüm. ve ben gerçekten samimiyetle şunu söylüyorum. Şu önümüzdeki mahalli seçimlerde biz Van'ın rengini Allah'ın izniyle değiştireceğiz. İl başkanımız yeni göreve başladı. Vekillerimiz parlamentoda, Ankara'da, burada beraber olacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımız haritaya baktığı zaman Van'ın renginin değiştiğini görecek. Ben de o zamana kadar ilimize tekrar ziyaret etme fırsatı olursa tekrar geleceğim. Ama şunu bilin ki o akşam seçim sonuçlarında benim kulağım Van'da olacak. ve oradan inşallah sizin güçlü bir desteğinizle beraber 'Helal olsun. Van'a yakışan da buydu' deyip onu yapacağız. Allahutaala çıktığımız bu yolda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ben bu yolda hizmet eden sizlere, ailelerinize, eşlerinize, çocuklarınıza evlerinizde olan yaşlılarımıza buradan hürmetlerimi gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum diye konuştu.

Bakan Uraloğlu daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Van Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Van'dan ayrıldı. (DHA)