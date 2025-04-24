Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" tanıtımında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi'yle ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek için kapsamlı yol haritası oluşturmayı hedeflediğini belirterek, "Tüm ulaşım türlerini kapsayan projeyle 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlayacak somut politika hedefleri ve stratejileri geliştirilecektir." dedi.

Bakan Uraloğlu, " Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" için bir otelde düzenlenen tanıtım etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünün medeniyetlerin yükselişinde ve insanlığın ilerlemesinde her zaman belirleyici rol oynadığını, ulaşım araçları ve sistemlerinin sürekli olarak dönüşüme uğradığını bildirdi.

Dünya genelinde fosil yakıtlar gibi enerji kaynaklarının hızlı tüketilmesi sonucunda karbon salımının arttığına işaret eden Uraloğlu, "Günümüzde ulaşım sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 21,11'ini oluşturarak dünyada üçüncü, yüzde 20'lik payıyla Türkiye'de de ikinci sırada yer almaktadır." diye konuştu.

Uraloğlu, küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçeklerin, ulaşım sektörünü değişime zorladığını aktararak, "Bu değişim, sadece zorunluluk değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik sorumluluktur. Bu kapsamda bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi, bu sorumluluğun bilinciyle atılmış stratejik adım ve geleceğe dair güçlü vizyonun ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak, iklim kriziyle mücadelede öncü rol üstlenerek, çevreye duyarlı, karbon emisyonunu azaltan ve hızlı, güvenli, ekonomik ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeler geliştirdiklerini anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda attığımız her adımda çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı bir arada ele alıyoruz. Kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye'de ilk gerçekleştiren Bakanlık olarak çevre bilinci hizmet anlayışına liderlik etmekten gururluyuz."

"Paris Anlaşması ile mücadeleye katkı sağlama amaçlandı"

Uraloğlu, 2015'te kabul edilen Paris Anlaşması'yla ülkelerin ekonomik kapasitelerine ve sorumluluklarına göre mücadelede katkı sağlamalarının amaçlandığını anımsatarak, "Ülkemiz, 2021'de Paris Anlaşması'na taraf olarak 2053 net sıfır emisyon hedefini açıklamış ve bu önemli adımla iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu hedef, çabalarımıza ivme kazandırarak bizi daha yaşanabilir dünya için harekete geçirmiştir." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak AB ile mali işbirliği kapsamında " Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi'ni başlattıklarına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Projemiz, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek için kapsamlı yol haritası oluşturmayı hedeflemektedir, tüm ulaşım türlerini kapsayan projeyle 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlayacak somut politika hedefleri ve stratejileri geliştirilecektir. Sektördeki karar alıcıların politika oluşturmasını destekleyecek bir emisyon modeli hazırlanacak, ayrıca, sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hızlandıracak kritik projeler belirlenerek, bu projeler için gerekli finansman modelleri ortaya konulacaktır."

Uraloğlu, son 23 yılda gerçekleştirilen 290 milyar dolarlık yatırımla mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı birçok projeyi hayata geçirdiklerini, atılan her adımın, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmayı sağladığını söyledi.

Ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda, ülkenin dört bir yanını yüksek standartlı ve kesintisiz ulaşım ağıyla bağlamaya yönelik yatırımları aralıksız sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin, trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağladığını söyledi.

"Marmaray ile 62 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık"

Uraloğlu, kent içi ulaşımda da çevre dostu çözümlerle fark oluşturduklarını, Türkiye genelinde 434 kilometresi tamamlanan ve 91 kilometresi devam eden kent içi raylı sistem projeleri ve Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Nesil Ulaşım Projesi gibi yenilikçi çalışmalarla şehirlerde emisyonları azalttıklarını anlattı.

Kentsel hareketlilik merkezleri projeleriyle de şehir içi ulaşımda sürdürülebilir çözümler geliştirdiğini, 9 ilde bu çalışmalara devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Entegre Hareketlilik" uygulamasıyla farklı ulaşım seçeneklerini tek dijital platformda birleştirerek kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi, yolculuk planlaması ve tek ödeme kolaylığı sağlayacaklarını aktardı.

Uraloğlu, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik için kara yolu ağında güneş enerjisi santrali yatırımlarına devam ettiklerine işaret ederek, iki ilde 6,6 megavat kapasiteli santrallerin devreye alındığını, 6 ilde yeni santraller için çalışmalar başladığını, demir yolu ağında da 200 megavat kurulu güce sahip GES projeleri planladıklarını söyledi.

Kurumsal karbon ayak izi hesabını yapan ilk Bakanlık olarak yıllık karbon ayak izini yaklaşık 2,3 milyon ton karbondioksit olarak hesapladıklarını belirten, Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Marmaray ile 2013'ten bu yana 62 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık. Kesintisiz trafik akışı oluşturmak amacıyla yaptığımız kara yolu yatırımları sayesinde de yıllık 5,2 milyon ton daha az karbondioksit emisyonu salımı gerçekleştirdik. Bu azaltımları karbon borsalarında krediye dönüştürerek sıfır emisyon projelerine kaynak temin etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşımda sıfır emisyon hedefini destekleyen düzenlemelerle çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiriyoruz."