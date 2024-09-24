Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Türkiye'nin Stratejik Konumuna Vurgu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin başta Orta Koridor olmak üzere hem doğu-batı ve hem de kuzey-güney ticaret yolları üzerinde bulunduğunu belirterek, ülkenin konumunu güçlendirmek için Türkiye'den Avrupa'ya ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi üzerinde yoğun çalıştıklarını söyledi.

Berlin'de iki yılda bir düzenlenen Avrupa'nın en büyük uluslararası ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans'da Türk şirketlerini desteklemek için bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Uraloğlu, dünya çapında önemli olan bir fuara katılma vesilesiyle Berlin'de olduklarını belirterek, Almanya'nın Türkiye'nin en yoğun ve en üst seviyede ilişki kurduğu ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya haritasında bulunduğu stratejik konuma dikkati çeken Uraloğlu, "Bizim haritamızın olduğu coğrafyayı şöyle hiç dünyayı bilmeyen birisine açsanız bizim ülkemizi parmakla gösterir. Burası kıymetlidir diye. Gerçekten böyle çok kıymetli bir coğrafya üzerinde bulunuyoruz. Doğu-batı geçiş yollarından tarihi İpek Yolu'ndan modern İpek Yolu'na kadar gerçekten çok kıymetli bir coğrafyadayız." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidildiğini anlatarak, bu 67 ülkenin 1,5 milyar nüfusa, 40 trilyon dolarlık milli gelire ve 10 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye başta Orta Koridor olmak üzere hem doğu-batı ve hem de kuzey-güney ticaret yolları üzerinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Biz de Türkiye'nin bu konumunu ciddi bir şekilde güçlendirmek istiyoruz. Ona yönelik yatırımlar yapıyoruz." dedi.

22 yılda 32 havalimanı yaptık

Bakan Uraloğlu, vatandaşlara hizmet etme gayretiyle bakanlığının bütün ekipleriyle gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son 22 yılda 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 505 kilometreye çıkardık… Türkiye'deki taşıt sahipliği yaklaşık 8 milyon iken bugün taşıt sahipliği 30 milyona çıktı. Şehirler arasındaki ortalama hızı da saatte 40 kilometreden 90 kilometreye çıkardık. Türkiye'de 26 tane havalimanı vardı. 22 yılda 32 tane daha havalimanı yaptık. Gerçekten dile kolay. Yani bir buçuk yılda bir neredeyse bir havalimanı yapmışız. Seyahat eden insan sayısı dış hatlar dahil geçen yıl 214 milyondu. Bu sene 230 milyon olacağını düşünüyoruz. İstanbul Havalimanı geçen ay sonu itibariyle 53 milyondu. Onun da bu yıl 80 milyonlara çıkacağını düşünüyoruz. Öbür taraftan demir yollarında neler yaptık? Yaklaşık 11 bin kilometre. Cumhuriyet'in ilk zamanlarında başlattığımız sonrasında da maalesef çok sürdüremediğimiz demir yolları hamlesini tekrar canlandırdık. Mevcut demir yolunu sinyalizasyonlu ve elektrikli hale getirdi. Yine ülkemizi yüksek hızlı trenle tanıştırdık. 2 bin 250 kilometrelik bir demir yolu ağı inşa ettik."

Bakan Uraloğlu, "Basra Körfezi'nden, Irak üzerinden Türkiye'ye, oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde yoğun çalışıyoruz. Ülkenin konumunu güçlendirmek için ulaşım koridorlarında eksikliklerini hızlıca giderme gayreti içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, çalışmalara devam ettiklerini, Türkiye'de sadece altyapıya yatırım yapmadıklarını, raylı sistem araçlarını da üretmeye başladıklarına dikketi çekerek, "Demir yollarımızın bünyesinde mesela saatte 160 kilometre hızla giden elektrikli kendi yolcu trenimizi ürettik. Lokomotiflerimizi zaten üretiyorduk. Şimdi 225 kilometre hızla olana inşallah bu önümüzdeki sene başlıyoruz. Onu üreteceğiz. Bir taraftan da artık 300-350 kilometrelik yollar yapmayı da planlıyoruz. Mesela Ankara'yla İstanbul arasında saatte 350 kilometre hızla giden süper hızlı tren yapalım istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de 217 tane irili ufaklı limanın olduğunu da aktaran Uraloğlu, "Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ülkemizi gerçekten bütün risklere karşı nasıl donanımlı yapabiliriz? O riskleri nasıl az sıkıntıyla atlatabiliriz? Bunu düşünüyoruz." dedi.

"Almanya'da olmanız her şeyiyle kıymetli"

Uraloğlu, 85 milyon nüfusun olduğu Türkiye'de cep telefonu abone sayısının 90 milyonu geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Allah rızası için dokunmaya çalıştık. Yani bize Allah bu görevleri nasip etti, bu imkanları verdi. Biz de insanımızın işini nasıl kolaylaştırırız? Bu gayret içerisinde olduk, iyi niyetle… İşte imkanlar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Asla buna katılmadığımı söylemek isterim. Bir insanın ihtiyaçları belli değil midir? Bir sınırı yok mudur? Kesinlikle vardır. Bir ülkenin ihtiyaçları sınırlı değil midir? Kesinlikle yani o anlamda böyle bazen tam bir tüketim politikası noktasında söylemler var. Onları bu yaklaşımla çok da doğru bulmadığımı söylerim. Biz tabii Türkiye'nin şu geldiği noktayı esasında biz çok daha öncesinde yakalamış olmamız gerekirdi. Biz teknoloji noktasında çok şükür güzel işler yaptık ama yapmamız gereken daha çok işler olduğunu ben söylemek isterim. O noktada gayret ediyoruz."

Uraloğlu, Almanya'da 3,5 milyon Türkiye kökenli insanın yaşadığını hatırlatarak, bunun yüzde 10'nun başkent Berlin'de olduğunu kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Değerli kardeşlerim sizlerin burada olması her şeyiyle kıymetlidir. Bir kere siz hani bireysel olarak kendi ailenizin, kendi yakınlarınızın geçimi noktasında bir gayretiniz var. Yani birçok fedakarlığınız var. Sonra ülkemize döviz kazandırmayla ilgili. Sonra burada istihdam sağlamayla ilgili gayretleriniz var. Bunlar gerçekten bizim için kıymetli. Özveriyle buradasınız. ve ülkemizi, Türkiye'mizi siz burada güzel bir şekilde temsil ediyorsunuz. Sizin her hareketiniz o anlamda da bir temsilin karşılığıdır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha sonra Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarından gelen soruları cevapladı.