BAKAN URALOĞLU TÜRKİYE'DE BÖLÜNMÜŞ YOL 5 KAT ARTTI

MERSİN'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şu anda Türkiye, tam 29 bin 105 kilometre bölünmüş yol üzerinde seyahat ediyor. 5 kata yakın bir artıştan söz ediyoruz dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programlara katılmak üzere Mersin'e geldi. Programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret eden Uraloğlu burada İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, belediye başkanları, Mersin milletvekilleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, 2002'de bir gelecek vizyonu ortaya koyarak iktidara gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki 30- 40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdü. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Milletimizi büyük yatırımlarla buluşturuyoruz, şaheserlerle yurdumuzu donatıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, sektörler bazında gerçekleştirdiğimiz yatırım yaklaşık 5,4 trilyon liranın üzerinde. 2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şu anda Türkiye, tam 29 bin 105 kilometre bölünmüş yol üzerinde seyahat ediyor. 5 kata yakın bir artıştan söz ediyoruz. Yine iç hat uçuş nokta sayımızı da 26'dan 57'ye çıkardık. İnsanımızı yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, havalimanları dedi.

Mersin'de hayata geçirilen yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.