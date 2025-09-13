Bakan Uraloğlu Tunceli'de Gençlerle Yürüyüş Yaptı

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'de gençlerle bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'de gençlerle bir araya gelerek yürüyüş yaptı.

Bakan Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Mameki Parkı'na geçti.

Burada gençlerle bir araya gelen Uraloğlu, parktaki alanda yürüyüş yapıp katılımcılarla sohbet etti.

Uraloğlu, etkinliğin sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
