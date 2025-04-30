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Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Akrabasının Cenaze Törenine Katıldı

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Akrabasının Cenaze Törenine Katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halasının eşi Mustafa Kör'ün cenaze törenine katıldı. Törende birçok yerel yönetici ve vatandaş da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da halasının eşi Mustafa Kör'ün cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Kör için Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Uraloğlu ve akrabaları, caminin önünde taziyeleri kabul etti.

Mustafa Kör'ün cenazesi, oğlu Celil Kör ile İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu, acılı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Allah rahmetiyle muamele etsin." dedi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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