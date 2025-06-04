Bakan Uraloğlu: Trabzon'da 117 İş Yerinde Hasar Tespit Edildi

BAKAN URALOĞLU: 117 İŞ YERİNDE HASAR TESPİT EDİLDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a gelerek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı. Kentte dün yaşanan sel afetine ilişkin açıklamada bulunan Uraloğlu, gerekli tespitleri yaptıklarını ifade ederek, "Temizleme çalışmalarımızın hemen hemen bittiğini söyleyebiliriz. Bazı kesimlerin bodrum katlarındaki suyun tahliyesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade edeyim. Şu ana kadar 112 Acil Servis'e 670 çağrı olmuş, bunların hepsi ile temas kurulmuştur. Vatandaşa gerekli ulaşım sağlanmıştır. Yaptığımız tespitlere göre; 117 iş yerinde 20 araçta ve 10 konutta hasar tespit edildi. Bazı otoparklar su altında olduğu için tam tespit yapılamamıştır. Bu rakamlar şu anlık tespit edilen rakamlardır. Gündoğdu ve Doğançay mahallelerinde 5 binada yapısal bozukluk ve risk tespit edildi. 1'i ağır hasarlı olmak üzere diğerlerinde henüz böyle bir tespit söz konusu değil. Doğu Karadeniz, sel, taşkın ve afet riskinin olduğu bölgelerin başındadır. Kurumlar tedbirini almalı, vatandaşımızın da risk almaması konusunda bizim talebimiz vardır. Kaybolan abimiz de bahçesinin zarar görmemesi için iyi niyetli bir gayretin içerisindeydi. Gerekli değerlendirmemizi yaptık. Sel ve taşkın sonrası temizleme işlemlerini gerçekleştirdi. Gerekli tespitler yapılacak. İklim değişikliği söz konudur. Su debileri de değişti. Buna göre güncellemelerimizi yapacağız. Bakanlarımız ile görüştük. Vatandaşlarımızın hasarının ne olduğuna bakmaksızın sabaha kadar çalışma yürüterek, bayram öncesi bir can suyu mertebesinde maddi bir destekte bulunacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

Bakan Uraloğlu, Toklu ve Beşirli mahallelerindeki işletmelerinde hasar oluşan esnafı da ziyaret etti.