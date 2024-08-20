Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilere Yeni Gemi İnşa Edilmesi Teşvikini Destekliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Teşvik Uygunluk Belgesi Takdim Töreni'nde, Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesi Teşvikine Dair Yönetmelik kapsamında desteklerini dile getirdi.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnsa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik kapsamında bakanlıkta düzenlenen 'Teşvik Uygunluk Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.