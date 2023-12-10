BAKAN URALOĞLU TERSANEMİZİ 85'E, YILLIK ÜRETİM KAPASİTEMİZİ 4,8 MİLYON DEDVEYT TONA YÜKSELTTİK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'nın Milas ilçesindeki Ören Yat İmalatı Bakım Onarım ve Çekek Yeri'nin açılışında yaptığı konuşmada, "2002 yılında 37 olan tersane sayımız 85'e, yıllık üretim kapasitemizi ise 550 bin dedveyt ton'dan 4,8 milyon dedveyt tona yükselttik" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'nın Milas ilçesindeki Ören Yat İmalatı Bakım Onarım ve Çekek Yeri'nin açılışında yaptığı konuşmada, "2002 yılında 37 olan tersane sayımız 85'e, yıllık üretim kapasitemizi ise 550 bin dedveyt ton'dan 4,8 milyon dedveyt tona yükselttik" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Muğla'da ilk olarak Milas Ören Yat İmalatı Bakım Onarım ve Çekek Yeri'nin açılışına katıldı. Açılışa ayrıca Vali İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile idari amirler, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan program kapsamında protokol üyeleri sırasıyla konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu'na plaket ve hediye takdim edildi. Protokol konuşmaları sonrası Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet kurdele kesip alanın açılışını yaptı. Daha sonra Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, çekek alanına gidip, bir yatın denize indirilmesini izledi. Bakan Uraloğlu'nun uzaktan kumandalı mekanizmanın tuşuna basmasıyla ilk yat denize indirildi.

'11 MİLYAR LİRA ÖTV'SİZ DESTEK VERDİK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik sektöründe önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyerek, "2002 yılına kadar neredeyse sadece İstanbul Tuzla'da sıkışmış olan bir tersanecilik faaliyeti söz konusuydu. Türk bayraklı gemiler kara listedeydi. Vergi yüklerinden bunalmış bir denizcilik sektörü vardı ama AK Parti hükümetleri olarak bu gidişata 'dur' dedik. 2002 yılından bu yana bir deniz kaptanının oğlu olan Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kaptanlığında denizcilerimizin bahtını ak, yolunu açık etmek için çok önemli atılım ve politikalar gerçekleştirdik. Hayata geçirdiğimiz denetim ve uygulamalarla Paris MoU'da 2008 yılında beyaz listeye geçtik. O günden bu yana da beyaz listedeyiz. Türk bayrağı denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır" diye konuştu.Denizcilerin yükünü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "2004 yılından itibaren, sicillerimize kayıtlı yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine ÖTV tutarını sıfıra indirdik. Bugüne kadar sektöre yaklaşık 11 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteği verdik" dedi.

'GEMİ SİPARİŞİNDE TÜRKİYE, DÜNYADA 7'NCİ SIRADA'

Gemi siparişinde Türkiye'nin dünyada 7'nci sırada olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bugün ülkemiz 217 limanında 543 milyon ton yük, 12,4 milyon TEU konteyner elleçlenen Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin'de bulunan konteyner limanları dünyada ilk 100 liman arasına giren, 85 faal tersanesi ile gemi siparişinde dünyada 7'nci, 45,7 milyon dedveyt tona ulaşan deniz ticaret filosu ile dünya sıralamasında 12'nci sırada yer alan ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ve 138 bin gemi insanıyla dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasındadır. Gemi inşa sektörümüzün emek yoğun niteliği ve oluşturduğu geniş faaliyet alanıyla ülkemizdeki istihdamın artmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. İstihdamı önemli ölçüde arttıran bu sektörde çalışan sayısı yüz binlere dayanmıştır. Yan sanayi çalışanlarıyla birlikte değerlendirildiğinde çok sayıda insana geçim kaynağı olan dev bir sektörden bahsediyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türk gemi inşa sanayi en son teknolojileri kullanan çevreye duyarlı, yüksek kaliteli ve taahhütlerine sadık, işi vaktinde bitiren özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir" diye konuştu.

'BALIKÇI GEMİSİ İNŞASINDA İSPANYA'YI GERİDE BIRAKTIK'

Balıkçı gemisi inşasında İspanya'yı geride bıraktıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Biz tersaneciliğimizi tüm kıyılarımıza yayacak politikalar geliştirdik ve özel sektör temsilcilerimizin önünü açtık. Sayısal ve kapasite olarak geçmişten bugüne sektörümüze bakacak olursak; 2002 yılında 37 olan tersane sayımız 85'e, yıllık üretim kapasitemizi ise 550 bin dedveyt tondan 4,8 milyon dedveyt tona yükselttik. Tersanelerimizdeki bakım-onarım hacmi de son 10 yılda yüzde 129 oranında artarak 35 milyon detveyt tona yükseldi. Gemi sanayimizin inovatif, çevreci ve alternatif enerji kullanma yeteneğiyle rekabet gücü gün geçtikçe artmakta, döviz getirisiyle de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle balıkçı gemisi inşasında atağa geçen ülkemiz rakibi İspanya'yı geride bırakarak en fazla ihracat yapan ülke olmuştur. Liderliğini korumak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden gemi inşa sanayimiz dünya balıkçılığında önde olan ülkelere balık avlama ve canlı balık taşıma gemisi ihracatı yapan bir konuma gelmiştir. Dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisiyle en büyük canlı balık taşıma gemisinde, full elektrikli feribot, LNG-hibrit-elektrikli römorkör, katamaran enerji gemisi gibi birçok yenilikçi projede Türk mühendislerinin imzası vardır" dedi.

'YILLIK 60 TEKNE ÜRETİMİ YAPILACAK'

Açılan tekne imal alanında yıllık 60 tekne imal edilmesini planladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "Günümüzde, yatlara talebin giderek arttığını da görmekteyiz. Gururla belirtmek istiyorum ki ülkemiz dünya süper yat endüstrisinin parlayan yıldızıdır. Yat inşa sektöründe küresel pazarda önemli bir konumda olan ülkemiz özellikle mega yat inşası noktasında İtalya ve Hollanda'nın ardına dünyada 3'üncü sırada yer yer almaktadır. Koordinesi Bakanlığımızca gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük tekne imal yeri konumuna gelecek olan İzmir Çaltılıdere Tekne İmal ve Çekek Yeri Projesi de tüm hızıyla devam etmektedir. Bartın Kurucaşile Tekne İmal Yeri projemiz de hayata geçmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Burada açılışını yapmak üzere toplandığımız Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri, 275 bin metrekare alan üzerinde 16 hangarda, 32 kooperatif üyesi işletmeciyle tekne imal ve çekek faaliyeti yürütecektir. Bu alanda sağlanacak 4 bin kişilik istihdam bölge ve ülkemiz insanına ekmek kapısı olacaktır. Boyutlarına bağlı olarak yıllık 60 tekne üretimi yapılması planlanmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun."

KRUVAZİYERLER İÇİN FETHİYE'DE LİMAN PROJESİ

Fethiye'de kruvaziyerler için liman projesi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yatçılığın önemli bir parçası olan yat limanlarının ülkemizdeki durumuna da bakacak olursak 63 yat limanı ve yat yanaşma yerinde 25 bin 38 yat bağlama ve barınma kapasitesine sahibiz. Yapacağımız yatırımlarla bu kapasitenin çok daha üzerine çıkmayı planlamaktayız. Ege Bölgesi'nde yeni yat limanları yapılması amacıyla devam eden proje çalışmalarımızla 5 bin tekne bağlama kapasitesi elde edeceğiz. Yat limanlarının yanında kruvaziyerler için de Fethiye'de yeni bir liman yapılması amaçlı proje çalışması sürdürüyoruz. Diğer taraftan, amatör denizcilerimizden de özel teknelerinin bağlama ve barınma yeri için birçok talep geliyor. Bu kapsamda da yat limanı konsepti dışında, izin onay sürecini kısaltıp yatırım maliyetini düşürmek suretiyle tekne bağlama kapasitesini artırmayı amaçlayan çalışmaları paydaşlarımızla hayata geçiriyoruz. Bu çalışmayla koyların adil kullanılacağı, çevre dostu uygulamalar sayesinde kirliliğin önleneceği, kıyı kaynaklarının verimli kullanımının artacağı, düşük maliyetle sosyoekonomik fayda sağlayacak bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'DENİZLERİMİZ MAVİ VATANIMIZDIR'

Uluslararası kuruluşlarda önemli başarılar elde edildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizciliğimizin daha da gelişmesi, denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması, kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için daha da etkin çalışacağız. Çünkü bizim için denizcilik sadece bir uğraş değil, kültürdür, güçtür. Denizlerimiz, Mavi Vatanımızdır. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki denizciliğimizin bugün geldiği konum devletimizin denizciliğimize verdiği önem ve sektörün paydaşları sayesindedir. Bakın bütün bu olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak geçtiğimiz hafta Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) konsey üyeliği seçimlerinde ülkemiz tarihinin en yüksek oyunu alarak üst üste 13'üncü kez seçildi. Yine sektörümüz için güzel bir gelişme de Türk Loydu, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği'ne (IACS) üye oldu. Bu gelişme, Türk Loydu'nun uluslararası düzeyde etkisini arttırarak, Türk denizcilik sektörünün ve gemi sanayisinin daha fazla söz sahibi olmasına da katkı sağlayacaktır. Yat inşa sanayisi için yüksek standartlı örnek bir proje alanı olan Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri Projesi'nin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE BÜYÜK İVME KAZANDIRACAK'

Programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık ise Milas Ören Yat İmalatı, Bakım, Onarım ve Çekek Yeri'nin Akdeniz ve Ege'nin muhteşem koylarını ziyaret eden yüzlerce tekneye hizmet vereceğini söyledi. Vali Akbıyık, "Muğla'mız 1484 kilometre uzunluğunda sahil şeridiyle, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ülkemiz ve dünya turizminin önemli odak noktalarındandır. Her yıl yaklaşık 3 milyon yabancı ve 5 milyonu aşan yerli turiste ev sahipliği yapmaktadır. Alternatif turizm çeşitliliğinde ülkemizde birinci sırada yer alan ilimiz, turizm sektörünün yanında tarımda, madencilikte özellikle mermercilikte en ön safta yer almaktadır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Milas Ören Yat İmalatı Bakım Onarım ve Çekek Yeri, Akdeniz'in bu alanda en büyük tesisi olma özelliğine sahiptir. 283 bin 71 metrekarelik alan üzerine inşa edilen, yaklaşık 1500 yat kapasitesine sahip olan ve 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülen tesis, yat turizmine, denizcilik sektörüne büyük bir ivme kazandıracaktır" diye konuştu.Açılışın ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla şehir merkezine hareket etti. (DHA)