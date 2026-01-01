Bakan Uraloğlu: Son 23 yılda ulaştırmaya 300 milyar doların üzerinde yatırım yaptık / Haber eklendi

BOLU Dağı Tünel Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 23 yılda özellikle ulaştırma alanında çok büyük projeleri hayata geçirdiğimizi ifade etmek isterim. 300 milyar doların üzerinde bir ulaştırma haberleşme yatırımını ülkemize kazandırdık. Sadece 2025 yılında tamamlamak üzere olduğumuz yılda 190 milyar liralık 44 projede açılış yaptık, 44 projeyi illerimizde açılış yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile karayolları yetkilileri Bakan Uraloğlu'na çalışmalar hakkında bilgi verdi. Burada çalışan personelle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca ulaştırma ve haberleşme alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, "Son 23 yılda özellikle ulaştırma alanında çok büyük projeleri hayata geçirdiğimizi ifade etmek isterim. 300 milyar doların üzerinde bir ulaştırma haberleşme yatırımını ülkemize kazandırdık. Sadece 2025 yılında tamamlamak üzere olduğumuz yılda 190 milyar liralık 44 projede açılış yaptık. 44 projeyi illerimizde açılış yaptık. Tabi yaptığımız bu açılışlarla biz dağları aşan yollarda, tünellerde, hat boylarında, istasyonlarda, uçuş kulelerinde, pistlerde, deniz fenerlerinde, limanlarda, yeni haberleşme kulelerinde projelerimizi bir hayata geçirdik ve oralarda çalışma arkadaşlarımızla beraber olmaya devam ettik. 2025 yılında havacılıkta, yine demir yollarında, kara yollarında, ulaştırmada ve denizcilik alanında birçok başarıyla tarihe geçtiğimizi söyleyebilirim. 2026 yılında birçok alanda iddialı hedefler ve yenilikçi projeleri inşallah hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu

'2026 HEDEFLERİ: 30 BİN KİLOMETRE SINIRI AŞILDI'

Bakan Uraloğlu, 2026 yılı için iddialı hedefler koyduklarını ve bölünmüş yol verilerini ve kış hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl, 2026 yılında ülke genelinde 280 km bölünmüş yol ve 735 kilometre bütümlü sıcak karışım kaplamalı yol yaparak biz bölünmüş yol uzunluğumuzu an itibarıyla 30 bin 49 kilometreye çıkarmış durumdayız. Hedefimiz 30 bin kilometreyi aşmaktı. Çok şükür onu aştık. Önümüzdeki yılsonu yaklaşık 30 bin 329 330 km'lere varmış olacağız. Yine bütümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu da yaklaşık 33 bin 500 kilometreye inşallah çıkarmayı hedefliyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz özellikle seyahat eden vatandaşlarımızın sağ salim yerlerine ulaşmaları için 7/24 aralıksız çalışmalarına devam ediyorlar. Elbette bu aralıksız çalışma önceden yapılan hazırlıklarla ancak mümkün olabilir. Bakın 68 bin 519 km uzunluğundaki kara yollarımızda 457 karla mücadele merkezimiz, 12 bin 866 makine ve ekipmanla ve yaklaşık 13 bin 600 personelimizle her türlü hazırlığımızı yaptık ve konuşlandık. Yine bu ekiplerimizin kar ve buzla mücadelede kullanacağı yaklaşık 757 bin ton tuz, 450 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimlerde kullanılmak üzere de yaklaşık 12 bin ton tuz çözeltisini merkezlerimize depolamış durumdayız. Yine bu kar mücadelesini kolaylaştırmak için de bin kilometreye yakın kar siperi özellikle, tipi anında kritik kesimlerin kapanmaması için 930 kilometrelik kar siperini de hayata geçirmiş olduk. Tabii biz bir taraftan bunları hem akıllı ulaşım merkezimizden, kriz yönetim merkezimizden ve karla mücadele merkezlerimizden bunları 7-24 biz takip ediyoruz. Kapanan ve açılan yollarla ilgili güzergah analizleri yapıyoruz. Karla mücadeledeki anlık trafiği monitörlerle biz takip ediyoruz. Şunu özellikle söylemek isterim. Bazen vatandaşlarımız işte bir şu yolda geçtik ya da kaldık. Karayollarının ekiplerini görmedik. ya da oradaki kolluk kuvvetleri ile ilgili güvenlik güçlerimizi görmedik şeklinde bazı şikayetler gündeme getiriyorlar. Özellikle şunu söylemek isterim. Biz sahada jandarmamızla polisimizle, karayollarımızla, bütün ekiplerimizle sahadayız. Bütün bizim araçlarımız, araç takip sistemi ile birçoğu görüntülü kameralı olmak üzere anlık takip ediliyor ve harita üzerindeki belli bir geriye dönük zaman dilimindeki izlerini de görebiliyoruz. O arkadaşlarımızın seyahat eden vatandaşımızın görmemesi muhtemelen ekiplerimizin yoğunluğu noktadadır. Aynı yönde seyahat etmeleridir. Ama biz sadece oradaki bir ekip arkadaşlarımızın inisiyatifiyle değil ki onlara biz güveniyoruz elbette ama silsile usulüyle genel müdürlüğe kadar ben dahil olmak üzere valiliğimiz dahil olmak üzere süreci yakından takip ettiğimizi özellikle ben belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ANKARA-İSTANBUL HATTINDA 3 KRİTİK NOKTAYA ÖZEL ÖNLEM'

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul güzergahında Bolu Dağı, Cankurtaran ve Karga Sekmez mevkilerinin kritik kesimler olduğu vurgulanarak, "Ankara-İstanbul yolunda biz özellikle Bolu Dağı mevkiinde, Cankurtaran mevkiinde ve Kargasekmez kesimleri kritik kesimleri olduğu için oralarda birazcık daha önlem almış durumdayız. Peki biz bu önlemleri aldık karayolları olarak. O zaman vatandaşlarımızdan da bizim hem yeni yılda onların bir taraftan yeni yılını kutlarken bir taraftan da onların mutlaka hazırlıklı olarak yola çıkmasını biz bekliyoruz. ya mutlaka kış lastiğiyle olsun. Yani özel araçlarda zorunlu değil ama mutlaka kış lastikleri olsun. Eğer kar yağışı yoğunsa lütfen seyahatlerini ertelesinler ya da alternatif güzergahları tercih etsinler. Biz valiliklerimizin koordinasyonunda bu yönlendirmeyi yapıyoruz. Gerek olduğunda büyük araç taşıtlarını da bekleterek uygun yerlerde misafir ederek bu trafik akışını sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

'GAZZE'YE DESTEK İÇİN YARIN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE OLACAĞIZ'

İstanbul'da gerçekleştirilecek dev organizasyona dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "1 Ocak günü biz aynı zamanda Filistin halkıyla dayanışma noktasında Gazze'ye destek verme noktasında inşallah yarın Galata Köprüsü'nde olacağız. Biz de katılacağız. Ben bu vesileyle bütün dünyanın gözü önünde zulme uğrayan kardeşlerimize en büyük desteği veren ülke olarak Türkiye olarak ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün halkımızı oraya tekrar davet ediyorum ve güçlü bir şekilde sesimizi bütün dünyaya beraberce duyurmuş olalım. Ben bu vesileyle hem görevi başında olan bütün çalışan arkadaşlarımızın, bütün bakanlıklar, özel sektörde üretim yapan kardeşlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. İnşallah 2026 yılı ülkemiz için 2025 yılından daha bereketli, umutlu olur" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,