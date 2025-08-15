Bakan Uraloğlu Sivas'ta Cami Açılışına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ta bazı ziyaretler gerçekleştirdi ve cami açılışına katıldı.

Sivas Valiliği ziyaretinde Vali Yılmaz Şimşek tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, şeref defterini imzaladı.

Şimşek, ziyarette Uraloğlu'na "Çift Başlıklı Kartal" tablosu hediye etti.

Uraloğlu, ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Tarihi Meydan Camisi ve Şemseddin-i Sivasi Türbesi'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Uraloğlu, bugün Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Askeri Tank Taşıma Vagonu Teslim Töreni vesilesiyle Sivas'ta bulunduklarını söyledi.

Cami açılışının da kendisini için kıymetli ve farklı olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Bu camiyi o gün yaptıranlardan Allah razı olsun. Emeği geçip, ahirete irtihal edenlere Rabbim rahmetiyle mağfiret etsin. Tabii Şemseddin-i Sivasi hazretleri, sizler ve ülkemiz için çok kıymetli bir insan. Rabbim yine onun makamını yüceltsin inşallah. Bu caminin restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edilerek, kurdele kesildi. Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler daha sonra camide cuma namazını kıldı.

Namazın ardından AK Parti Sivas İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Uraloğlu, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, son olarak Sivas Belediyesi'ne de ziyarette bulunarak Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'la bir araya geldi.