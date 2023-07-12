Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Giresun'da sel afetinden etkilenen ilçelerde bir dizi incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, sel afetinden zarar gören Giresun'da incelemelerde bulundu

GİRESUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Giresun'da sel afetinden etkilenen ilçelerde bir dizi incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Son birkaç gün içerisinde Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınlarının hayatı olumsuz etkilediği Piraziz, Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinde incelemelerde bulunarak, hastanede bulunan afetzedeleri ziyaret etti.

İlk olarak Piraziz ilçesinde su baskınlarından etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyarete den Bakan Uraloğlu, buradan Bulancak ilçesinde sel taşkınlarının yaşandığı İncüvez deresini ve Karabulduk Grup yolunda incelemelerde bulundu. Daha sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindek afetzedeleri ziyaret eden Bakan Uraloğlu daha sonra Yağlıdere ilçesine hareket etti. Burada ise ilçe merkezindeki incelemelerinin ardından Yağlıdere -Kurtbeli Aalucra yolundaki çalışmaları inceledi.