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Bakan Uraloğlu: 'Sahada Olmak, Görünür Olmak Kıymetli'

Bakan Uraloğlu: 'Sahada Olmak, Görünür Olmak Kıymetli'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beşiktaş AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek sahada olmanın ve vatandaşlarla birebir iletişimin önemine değindi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beşiktaş AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Uraloğlu, "Sahada olmak, görünür olmak, bu anlamda vatandaşlarımızla hemhal olmak kıymetli. Cumhurbaşkanımız, Allah razı olsun, her tarafa yetişmeye gayret ediyor. Kendi bakanlıktaki arkadaşlarıma şunu söylüyorum; ben hepinizden çok çalışıyorum, siz eğer derseniz ki; 'yok biz senden çok çalışıyoruz', o zaman hepimiz Cumhurbaşkanımıza bakalım o hepimizden çok çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin düzenlediği 'Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' kapsamında Beşiktaş AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Uraloğlu, burada AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti MKYK üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

'VATANDAŞLARIMIZLA HEMHAL OLMAK KIYMETLİ'

Partililerle sohbet eden Uraloğlu, "Sahada olmak, görünür olmak, bu anlamda vatandaşlarımızla hemhal olmak kıymetli. Değerli kardeşlerim birçok süreç yaşıyoruz; bazen üzüldüğümüz, bazen sevindiğimiz süreçler elbette olabiliyor ama sahada olmak her zaman gerçekten bizim gücümüzü arttırıyor. Burada baktığımızda şöyle bir yaklaşım ortaya koyabiliriz; önce kendi ailemize sahip çıkmak, onları gerçekten doğru bilgilendirmek, objektif bilgi kaynaklarından, özellikle gençlerimizin bilgi almalarını sağlamak. Çünkü sosyal medyada onlar gördüğü birçok şeyi sorgulamadan ona inanabiliyorlar. Sonra apartmanımıza komşularımıza sahip çıkmak. Akrabalarımıza sahip çıkmak, sonra mahallemize, ilçemize, ilimize, ülkemize sahip çıkmak. Bu kapsamda hep birlikte gayret ediyoruz" dedi.

'HER TARAFA YETİŞMEYE GAYRET EDİYOR'

Uraloğlu, "İlçe başkanımız söyledi, benim de oradan aklıma geldi. Gerçekten Cumhurbaşkanımız, Allah razı olsun, her tarafa yetişmeye gayret ediyor. Bazen şöyle diyaloglarımız olur, Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle bir programımız var, bir açılışımız var, uygun görürseniz bir video mesajla ya da canlı bağlantıyla katılın. 'Yok, bunu yerinde yapmamız lazım' diyor. Yani birçok zaman o yerinde yapmamıza da fırsat bulamıyor onu da söyleyeyim ama o heyecanı yaşamış oluyor. Ben önceki görevlerimde de bu görevimde de arkadaşlarıma şunu söylüyorum; 'bunu Cumhurbaşkanımıza da anlattım, diyorum ki; arkadaşlar ben hepinizden çok çalışıyorum, kendi bakanlıktaki arkadaşlarıma. Siz eğer derseniz ki 'yok biz senden çok çalışıyoruz', o zaman hepimiz Cumhurbaşkanımıza bakalım o hepimizden çok çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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