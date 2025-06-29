Bakan Uraloğlu: Sadece haberleşme ve ulaştırmada 300 milyar dolarlık yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Uraloğluy, "Türkiye olarak 300 milyar dolara yakın bir yatırım yaptık sadece haberleşme ve ulaştırma alanında. Bunun 177 milyar doları karayollarına 68 milyar doları demiryollarına, havayollarına gibi devam ediyoruz. Bunun üretime etkisini 1 trilyon 65 milyar dolar olarak hesaplıyoruz." dedi. Kalkınma Yolu Projesinden de bahseden Uraloğlu, "Kalkınma yolunun ekonomiye katkısı neler olacaktır. 23.9 milyar dolarlık bir katkısı olacaktır ülkemiz için, yatırım maliyeti olacaktır. 50 milyar dolarlık da bir katkısı olacaktır diye düşünüyoruz. " dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun kapanış oturumunda forumun çıktılarını paylaştı. 3 günde 3 bin 500 misafirin katıldığı forumda 12 mutabakat metninin hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, "Mesela İstanbul'daki köprü üzerinden demiryolu geçişiyle ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Devam edenler ve planladıklarımız var. Toplam 50 milyar dolarlık bir yatırımın yapılmasından bahsediyoruz." diye konuştu. Bakan Uraloğlu, forum süresince yapılan toplantılar ve görüşmelerin detaylarını paylaşarak sonuç raporunu açıkladı; sunumun ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

'3 GÜN BOYUNCA 3 BİN 500 MİSAFİR KATILMIŞ OLDU'

Forumda açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Toplam forumumuza, gelen misafirlerimiz 3 gün boyunca 3 bin 500 misafirimiz de katılmış oldu. Forum kapsamında 12 mutabakat metni hayata geçirildi. Ev sahipliğini yaptığımız Suudi Arabistan Krallığı ve Katar hükümeti arasında gerçekleştirilen hava ulaştırma anlaşması. Türk şirketlerinden Pasific Eurasia ile Çin firmaları arasında demiryolu taşımacılığı noktasında bir anlaşma gerçekleşti. Bakanlığımızla diğer bakanlıklar arasında çokça mutabakat zaptı imzalanmasına şahit olduk.Bakacak olursak, Türkiye- Fas, Türkiye- İspanya, Türkiye-Moritanya, Türkiye- Suriye, Türkiye- Kamboçya, Türkiye-Karadağ ve Türkiye-Liberya arasında da birçok anlaşma ve mutabakat zaptını bu süreçte imzaladık, hayata geçirdik. Birçok panel yapılmış oldu. Kalkınma yolu projesiyle ilgili, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, Ulaştırma koridorlarının kalkınmadaki gücü' paneli. Şöyle baktığımızda yine ulaştırma koridorlarının inşası ve yönetimi, Karayla çevrili ülkelerin bağlantısallığının sağlanması kıymetliydi. Hem Avrupa'da hem de Afrika tarafında birçok ülkenin bu anlamda dile getirdiği konular oldu. Afrika'nın bağlantı potansiyeli noktasında kilidi açan ülke olduğuyla ilgili. Şehirler ve koridorlar, ada ve kıyı devletleri için deniz bağlantısallığı. Küresel bağlantıda ortaya çıkan zorluklar. Bankalar Sokağı tesis ettik. Orada da finansla ilgili, finansa erişimle ilgili konular görüşüldü. Biz de bunları takip ettik. Yine 40 firmayla 2 bin 400 metrekarelik bir alanda stant ve fuar alanı teşkil ettik. Orada özellikle özel sektör teşebbüslerinin misafirlerine ev sahipliği yaptığını ve orada ciddi görüşmeler olduğunu ben de yakından takip ettim" dedi.

'FORUMUMUZUN EN ÖNEMLİ AYAĞI BURASI'

Bakan Uraloğlu, "Esasında forumumuzun en önemli ayağının burası olduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki firmalarımız, stantlardaki firmalarımız, onların misafirleri, biz de fırsat sundukça ziyaret ettik. 'Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi' oturumu bizim için bu anlamda da ayrıca kıymetliydi. Afrika ülkelerinin gerek kendi içerisindeki iletişimi, ulaşımının sağlanması, bizim ona nasıl katkı sağlayacağımız, tam geçiş noktasında olan, gerek Ortadoğu gerek Uzakdoğu gerekse de Afrika'nın geçiş noktasında olan Türkiye'nin nasıl katkı sağlayabileceği noktasında önemli görüşmeler yaptık. Bugünkü panellerle beraber, katılımcılar katıldığı panellerle beraber Afrika kapalı oturumunu yaptık dediğim gibi. Orada da bir Somali, Gana, Moritanya, Kongo Cumhuriyeti, Zibuti, Liberya, Gine arasında yine Türkiye'nin de mutabık olduğu, Ortak Yönlendirme Komitesinin de kurulmasını içeren bir mutabakat zaptını beyan ettik" dedi.

'150 BİNE YAKIN İNSANIN İSTİHDAMINA VESİLE OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Türkiye olarak 300 milyar dolara yakın bir yatırım yaptık sadece haberleşme ve ulaştırma alanında. Bunun 177 milyar doları karayollarına 68 milyar doları demiryollarına, havayollarına gibi devam ediyoruz. Bunun üretime etkisini 1 trilyon 65 milyar dolar olarak hesaplıyoruz. Ülkemizde yaklaşık 2 bin 150 kilometrelik bir koridor. Birçok bölümünü bitirdik. Şu anda halihazırda geçişler devam ediyor. Ancak kapasitemizin mutlaka artırılması gerekir. Yapmamız gereken işleri de bir taraftan yapıyoruz. Mesela İstanbul'daki köprü üzerinden demiryolu geçişiyle ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Devam edenler ve planladıklarımız var. Toplam 50 milyar dolarlık bir yatırımın yapılmasından bahsediyoruz. Bunun yine 114 milyarlık ekonomiye etkisinin olacağını ve yıllık ortalamada 150 bine yakın insanın istihdamına vesile olacağını öngörüyoruz" dedi.

'50 MİLYAR DOLARLIK KATKISI OLACAKTIR'

Uraloğlu, "Basra Körfezi'nden başlayan Irak'ın Faw Limanı'ndan başlayan bin 200 kilometrelik ulaşım koridoruyla karayolu, demiryolu, enerji nakil hattı ve iletişim ağlarıyla ülkemize gelen bu koridorun ülkemiz üzerinden Avrupa'ya açılmasıyla ilgili önemli bir çalışmamız var. Burada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Irak ve Türkiye olarak varız, ama bu projeye katılmak isteyen gerek komşu ülkeler olsun gerek diğer ülkelere de açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Kalkınma yolunun ekonomiye katkısı neler olacaktır. 23.9 milyar dolarlık bir katkısı olacaktır ülkemiz için, yatırım maliyeti olacaktır. 50 milyar dolarlık da bir katkısı olacaktır diye düşünüyoruz. Yine 60 binin üzerinde insanın istihdamına, ülkemiz adına imkan sağlayacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.