Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Raylı Sistemler Ekonomik Zarar Ediyor Ama Ülke İçin Faydası Var

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Raylı sistemler tek başına düşündüğümüz zaman şu salondaki bütün katılan herkese söylüyorum. Devlet Demir Yolları'nın yaptığı işler olsun, belediyelerin yaptığı raylı sistemler olsun, bunun para kazananı var mı bilmiyorum. Bak zarar ediyor. Ama ülke için hep kardır. Onu da net söylüyorum. Yani bakın Marmaray dahil zarar ediyor. Niye? Ucuz taşıma adına. Ama ülke için karıdır. Niye, akaryakıttan tasarruf ediyoruz" diye konuştu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da düzenlenen 'Samsun İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşması' programına katıldı. Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan etkinlikte AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve 14 misafir milletvekili ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de yer aldı. Uraloğlu, AK Parti'nin Türkiye Buluşmaları programı kapsamında burada düzenlediği basın toplantısında AK Parti hükümetleri döneminde Samsun'a hava yolu, demir yolu, kara yolu, iletişim ve denizcilik noktasında 75 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın belli ihtayaçları olduğunu, bunun için proje hazırladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Havalimanın belli ihtiyaçları var, onunla bir proje yaptık. Onunla ilgili bir ödemek tahsisi noktasında bir gayretimiz var. Onu temin edebilirsek oranın genişletilmesiyle ilgili bir işlem içerisinde olacağız. Samsun-Sivas-Kalın Demiryolunu yenilemiştik. Orada yük taşımacılığı işlemlerine devam ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 2 BİN 251 KİLOMETRE HIZLI TREN AĞI TESİS ETTİK'

Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Biz ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. İnşallah biz en son Ankara-Sivas'ı açmıştık. Şimdi hedefimiz yapım çalışmaları devam eden yerlerimiz var. Akdeniz tarafında var, Kapıkule- İstanbul tarafında var, Ankara-İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demiryoluyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik. Yatırım programını almıştık. İlk etapta iç krediyle yapacağımız işlerden bir tanesidir. Kırıkkale'yle Çorum arasını yetiştirebilirsek bu ay veya önümüzdeki aya ama mutlaka bu sene içerisinde Çorum'a kadar olan yaklaşık 115 kilometrelik kesimin ihalesini biz yapmış olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, 185 kilometrelik Çorum-Samsun arasındaki demir yolunun yapım çalışmalarına 2025 yılında başlanacağını belirterek, "Dolayısıyla Samsun'dan Sarp'a kadar devam edecek olan sahilden geçecek olan demiryolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini projesinin bu sene yapıp önümüzdeki sene yapım çalışmalarına da inşallah başlıyoruz. Samsun'umuz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Samsun'da Büyükşehir Belediye'sinin Karadeniz'de ilk Türkiye'de de ilklerden bir tanesi olan raylı sistem projesini hayata geçirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Günde 100 bin yolcu taşıyor, potansiyeli daha da fazla. Onunla ilgili de iş birliği halinde bu tren setlerini temin edilmesi noktasında da büyükşehir belediyemizde bir iş birliği halinde o sürecinde yürütüyoruz. Bundan dolayı Samsun'u ben tebrik ediyorum. Gerçekten modern taşımacılığı şehrimize, bölgemize kazandırmış durumda. Tabii Samsun'un gelişmesi ve değişmesine bağlı olarak bu mevcut hat yetmiyor. Şehrin diğer kesimlerine de gitmesi gerekiyordu. Burada Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlatmıştı. Sonra beraberce istişare ederek çalışmayı netleştirdik ve Kılıçdede'den, sahilden başlayıp Şehir Hastanesi'ne sonra da Kamu Kampüsü dediğimiz bölgeye gidecek olan bir hat üzerinde, yaklaşık 12,5 kilometrelik bir hat üzerinde proje olarak mutabık kaldık. Sonrasında da Büyükşehir Belediyemizin talebi üzerine biz de gerekli değerlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımızın onayıyla onun üstlenimini de bakanlık olarak biz üzerimize almış olduk ve bundan sonraki süreci de yine Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde beraberce yürütmüş olacağız. Bu da şehrimize hayırlı uğurlu olsun" İfadelerini kullandı.

'MARMARAY DA ZARAR EDİYOR'

Toplantının ardından Bakan Uraloğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Samsun'daki hafif raylı sistemin otogar ve havalimanına kadar uzatılması konusundaki soruyu yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Hafif Raylı Sistemi'nin havaalanına ve otogara kadar uzatılması noktasında Samsun'da böyle bir şey var. Eğer raylı sistemi otogara getiremezsen 'otogarı raylı sisteme getiririz' gibi böyle bir tam bir Karadenizliye yakışan bir pratik çözümcül bir yaklaşım da var. Onu da biz beraber de istişare ederiz. Hani burada hem teknik olarak mümkün olması lazım. Hem de orada yeterince taşıma potansiyelinin olması, talebinin olması lazım. Çünkü raylı sistemler tek başına düşündüğümüz zaman şu salondaki bütün katılan herkese söylüyorum. Devlet Demir Yolları'nın yaptığı işler olsun, belediyelerin yaptığı raylı sistemler olsun, bunun para kazananı var mı bilmiyorum. Bak zarar ediyor. Ama ülke için hep kardır. Onu da net söylüyorum. Yani bakın Marmaray dahil zarar ediyor. Niye? Ucuz taşıma adına. Ama ülke için karıdır. Niye, akaryakıttan tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla onun için hani bu hesabı da yaparak doğru kararı beraberce verebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.