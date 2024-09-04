Bakan Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'ni Ziyaret Etti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) kuruluşundan günümüze kadar hizmetlerini sunarken kullandığı eşyaların sergilendiği PTT Pul Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, müzeyi açıldığı 2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 513 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Ankara'daki PTT Pul Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'na PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ve PTT Müze Müdürü Necati Nurcalı eşlik etti. Bakan Uraloğlu'na milli mücadelenin 100'üncü yılı pul portföyü ile pul albümü hediye edildi. Gülten, müze tarihçesi hakkında Bakan Uraloğlu'na bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, pul müzesini, 'tarihe tanıklık eden koleksiyonlar' mottosuyla 2013 yılında açtıklarını söyleyerek, "11 ve 12 yıl kadar ülkemizdeki koleksiyoner meraklılarına ve vatandaşlarımıza hizmet etmiş bir mekanda bulunuyoruz. Mekanın kendisi de tarihi bir mekan. 2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 513 bin ziyaretçi ağırlamış. 2024 yılında bugününe kadar yaklaşık 72 bin ziyaretçiyi ağırlamış. Bu da demek ki bu sene 100 bini geçeceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla her geçen gün ilginin arttığını söyleyebiliriz" dedi.

'GİRİŞ ÜCRETSİZ'

Bakan Uraloğlu, dünyadaki posta tarihine bakıldığında uzun ve köklü bir geçmiş görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Müzemizde bununla ilgili de bazı görseller, canlandırmalar söz konusu. Bu anlamda gerçekten merak edenler, bilgilenmek isteyenler için güzel bir soluklanma mekanı diye düşünebiliriz. Dünyada ilk pul 1840 yılında basıldı. Ülkemizde de 1863 yılında ilk pul basılmış ve hizmet etmeye başlamış. Tabii burada önemli ölçüde pul koleksiyonları, sergileri var, arşivlerimiz var. Bununla beraber de telgraf makinelerinden tutun telefonlara kadar güzel bir sergi var. Şunu da gözden kaçırmamamız gerekir. Para basımı neyse pul basımı da egemenlik anlamında bu anlama geliyor. Gerçekten çok değerli. Onun için biz de 1863 yılında kendi pulumuzu basmışız. ve o günden beri de pulu sürekli tedavülde tutmuşuz, basmaya devam etmişiz, kullanıma sunmuşuz. Onunla ilgili çok güzel görseller var. Bulunduğumuz bina bodrum katıyla beraber geçmişte banka olarak da kullanılmış bir bina. Orada çok güzel kasalar var. Geçmişte paraların korunduğu şimdi de pulların korunduğu bir yer. Zaten pulların da en az o paralar kadar kıymetli olduğunu söylemek isterim. Her türlü koruma tedbiriyle beraber bu bizim tarihi hazinemizi, tarihi değerimizi gelecek nesillere aktarma noktasında çok güzel bir çalışma olmuş. Başta Ankaralı hemşherilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızı burayı gezmeye davet ediyorum ve bir giriş ücretinin de olmadığını buradan bildirmek istiyorum. Gelecek olanlar inşallah bizim misafirlerimiz olacak."