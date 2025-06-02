Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Mobil Kapsama ve Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Mobil Kapsama ve Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerleşim yerleri, sanayi bölgeleri, tüneller ve demiryolları gibi alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını duyurdu. Yeni yönetmelikle birlikte mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümleri daha şeffaf hale gelecek.

Bakan Uraloğlu: "Yerleşim yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller ve demiryolları kapsama alanı ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacak"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerleşim yerleri, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demiryolları gibi tüm alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın kamuoyu görüşüne sunulduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, özellikle saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik adımlarla vatandaşın doğrudan yaşadığı deneyime dayalı bir denetim sistemine geçileceğini belirtti. Yeni sistemle birlikte vatandaşın gerçek kullanım deneyimine dayalı bir denetim modeline geçileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Artık 'İnternet çekmiyor', 'telefon çekmiyor' gibi şikayetler teknik olarak çok daha sağlıklı şekilde izlenebilecek" dedi.

Saha ölçüm yetkisi verilecek kuruluşlar belirlenecek

Bakan Uraloğlu, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini yapacak kurumların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirileceğini açıkladı. Yetki alacak kuruluşların envanterinde; tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurmasının zorunlu olacağını ifade eden Uraloğlu, "Ayrıca bu kuruluşlarda saha ölçüm işini yapacak personel BTK tarafından ölçüm sertifikası verilen kişiler olacak. Bu kapsamda, ölçüm yapacak personel önce teorik ve pratik eğitimden geçirilecek; ardından yapılacak sınavda başarı gösterenler sertifika almaya hak kazanacak" açıklamasında bulundu.

Sahada izinsiz ölçüm yapma döneminin de sona ereceğini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artık yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ölçüm gerçekleştirebilecek. Yapılacak tüm ölçümler, BTK'nın belirlediği teknik kriterlere ve metodolojiye uygun şekilde gerçekleştirilecek. Bu kuruluşlara beş yıl geçerli yetki belgesi verilecek. Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak. Böylece vatandaşın mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesine ilişkin durumu, nesnel ve karşılaştırılabilir verilere dayanarak takip edilebilecek."

Kapsama haritaları güncellenecek

Yeni sistem sayesinde, mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritalarının da sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncelleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi, yalnızca operatör beyanına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirlenecek" diye konuştu.

Uraloğlu, yönetmelikle birlikte, yerleşim yerleri, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demiryolları gibi tüm alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını söyledi.

Standartlara uymayana idari yaptırım

Yönetmelik taslağının, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmecilere yönelik idari yaptırım süreçlerini de kapsadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Mevcut uygulamalarda da idari yaptırımlar söz konusuydu; ancak yeni yönetmelikle özellikle kapsama ve hizmet kalitesine ilişkin denetim standartları daha da yükseltildi. Süreçler daha net tanımlandı ve yaptırımlar daha şeffaf hale geldi. Denetim sonucunda, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi kriterlerini karşılamayan ya da yanıltıcı bilgi sunan işletmecilere, eksikliklerini gidermedikleri takdirde idari yaptırım uygulanabilecek" dedi.

"Hedefimiz daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak"

Yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de rekabeti teşvik edeceğini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz; daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak. BTK zaten sahada düzenli ve titiz ölçüm-denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bu yeni yönetmelikle, bu süreci daha da sistematik hale getiriyor, standartların uygulanmasında çıtayı çok daha yukarı taşıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

Sokak boyunca arkasından koşup kurşun yağmuruna tuttu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.