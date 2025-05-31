Bakan Uraloğlu'ndan Ulaştırma Vizyonu Açıklamaları

Bakan Uraloğlu'ndan Ulaştırma Vizyonu Açıklamaları
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı'nda Türkiye'nin ulaştırma projeleri ve stratejik koridorlar hakkında bilgiler verdi. Zengezur Koridoru'nun önemi, otoyol projeleri ve 2028 hedefleri vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı'nda, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekteki ulaştırma vizyonunu değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uraloğlu, Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı'na katıldı.

Türkiye için önem arz eden Orta Koridor'a ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bu koridoru destekleyeceğini belirtti.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru kapsamında Dilucu ile Kars arasındaki demir yolu hattının ihalesini yaptıklarını belirtti. Uraloğlu, Türkiye'nin 3 Deniz Girişimi'ne stratejik ortak olduğuna işaret ederek, "Kapıkule'den sonra yüklerin kara yoluyla dağıtılmasını öngören bir girişim. Buna da ortak olduk ve bizim ülkemizin ticaretini geliştirecektir diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Son 23 yılda yapılan bölünmüş yolların ekonomiye ve yaşama etkilerine değinen Uraloğlu, Türkiye'deki en yoğun güzergahlarda otoyol çalışmalarını bitirdiklerini, İstanbul'da, Çanakkale'de, Ankara'da, Antalya Alanya'da, Mersin'de, Hatay'da yapımı devam eden yollar olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, yapımı süren, yapılması planlanan ve proje çalışmaları devam edenlerle birlikte otoyol ağının 3 bin 796 kilometreden 8 bin 600 kilometreye çıkacağını bildirdi.

Marmara Otoyol Ringi'nin deprem için önemine işaret eden Uraloğlu, İstanbul için Akyazı'dan Nallıhan üzerinden Ankara'ya giden bir otoyol planladıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, 2028'de Türkiye'nin demir yolu ağının 17 bin 500 kilometreye ulaşacağını, yapılmasını düşündükleri, Ankara ile İstanbul arasında çalışacak süper hızlı trenin saatte 350 kilometre hızla ilerleyeceğini, seyahat süresinin ise 80 dakika olacağını belirtti.

Türkiye'nin son 23 senede hava ulaşımında katettiği mesafeye de değinen Uraloğlu, bu yıl hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 240 milyonu geçmesini beklediklerini bildirdi.

Geçen yıl uzaya fırlatılan TÜRKSAT 6A uydusuyla 5 milyar insana erişilebildiğini ifade eden Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2026'da genel kullanımı başlatabilmek için süreci yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, akıllı yollar için yürütülen çalışmalar kapsamında ise öncelikle İstanbul'da Hasdal ve İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik yolu akıllandıracaklarını belirterek, "Antalya'da da bir deneme kesimi yaparak bütün ülkemize yaygınlaştıracağız. Akıllı yol, sürücüleri bilgilendirecek. Trafik kazası, buzlanma, trafik yoğunluğu gibi bilgileri sürücülere aktaracak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
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