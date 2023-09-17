Bakan Uraloğlu'ndan TUSAŞ'a ziyaret

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi ( Tusaş ) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Ankara'daki TUSAŞ tesislerini ziyaret etti. Uraloğlu, Gökbey helikopteri, Atak helikopteri, Hürjet, Hürkuş, Anka ve milli muharip uçak Kaan'ın yapım tesislerinde incelemelerde bulunarak, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den projeler hakkında bilgi aldı. TUSAŞ Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Türk havacılık ve uzay sanayisinin uluslararası alanda önemli bir konuma geldiğini belirterek, "TUSAŞ, savunma sanayinde Türkiye'ye büyük hizmetler sunuyor. Yerli ve milli mühendislik ürünlerimizle savunma sanayi alanında dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere savunma sanayi alanında dışa bağımlı iken bugün tedarikçi bir ülke konumuna gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gördüğümüz projelerle bu başarı çok açık bir şekilde ortada" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından TUSAŞ'ın başarılarına ve gelecek projelerine olan destek ve ilginin devam edeceğini söyledi.