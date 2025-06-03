Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a Geçmiş Olsun Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan, süreci takip ettiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Uraloğlu, mesajında, Trabzon'da sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli ve yoğun yağıştan etkilenen başta Beşirli ve Çömlekçi mahallelerindeki vatandaşlar olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Süreci takip ettiklerini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Olayın başladığı andan itibaren Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilgili bütün kurumlarımızla yakın temas halinde süreci takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sahil yolunun kullanıma açıldığı, şu an su tahliye işlemlerinin devam ettiği bilgisini aldık. Trabzon'umuzun tüm imkanlarımızla sahada yanındayız."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.