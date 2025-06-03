Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a Geçmiş Olsun Mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Uraloğlu, mesajında, Trabzon'da sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli ve yoğun yağıştan etkilenen başta Beşirli ve Çömlekçi mahallelerindeki vatandaşlar olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Süreci takip ettiklerini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Olayın başladığı andan itibaren Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilgili bütün kurumlarımızla yakın temas halinde süreci takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sahil yolunun kullanıma açıldığı, şu an su tahliye işlemlerinin devam ettiği bilgisini aldık. Trabzon'umuzun tüm imkanlarımızla sahada yanındayız."