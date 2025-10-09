Bakan Uraloğlu'ndan, Rize'deki Isırlık Yolu'na ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan, Rize'deki Isırlık Yolu'na ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize'de yarın düzenlenecek törenle Isırlık Yolu'nu hizmete açacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rize'de gerçekleştireceği toplu açılış töreninde, Isırlık Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayacak Isırlık Yolu'nun açılışını gerçekleştireceğini belirtti.

Kent şehir merkezine en yakın mesire alanı olan Isırlık Tabiat Parkı'na güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlanacağına işaret eden Uraloğlu, "Isırlık Yolu, trafik güvenliğini artırmasının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini artıracak." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında 2-3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, "Yol sayesinde vatandaşlarımız artık şehir merkezinden doğanın kalbine çok daha kısa sürede ve güvenle ulaşabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
