Bakan Uraloğlu'ndan Metro Tünellerinin Acil Durum Kapasitesi Açıklaması

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki mevcut metro tünellerinin olağanüstü durumlarda 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabileceğini açıkladı. Yeni projelerin de sığınak olarak kullanılabileceğini vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut metro tünellerinin olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasitede olduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 7 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme ağlarının sadece ulaşım ve iletişim işleviyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ulusal güvenlik ve sivil koruma sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenlik ve sığınma amacıyla kullanılabileceğini belirterek, Türkiye genelinde yürütülen yatırımların ülkenin kriz anlarındaki dayanıklılığını artırdığını kaydetti.

'METRO TÜNELLERİ ACİL DURUMLARDA SIĞINAK OLARAK KULLANILABİLECEK'

Bakan Uraloğlu, mevcut ulaştırma altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanı olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunuyor. Bu mevcut hatlar, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasiteye sahip. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca yeni yapılacak metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak vasfında olacak şekilde projelendirileceğini, mevcut metro tünellerinde ise eksikliklerin giderilerek aynı nitelikte düzenlemeler yapılacağını söyleyerek, "Demir yolu tünelleri ve makas yapıları da gerektiğinde sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabilecek. Çift hatlı demir yolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil; özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz; iki M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş bir hacme sahiptir" dedi.

'KAHRAMANKAZAN UYDU YEDEKLİLİK MERKEZİ, YAYIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR'

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın Kahramankazan'daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezinin, yedekli enerji ve iletim sistemleriyle olağanüstü durumlarda devlet yayınlarının kesintisiz sürdürülmesini sağladığını belirterek, "Normal koşullarda TRT kendi anten sistemleri üzerinden yayın yapıyor. Gerektiğinde yayın akışı, Türksat ve TRT arasındaki karasal hat üzerinden Türksat'a devredilerek teleport ve uplink altyapısı üzerinden uyduya iletim aralıksız devam ettiriliyor. Kahramankazan'da kurulan Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi ile bu güvence daha da güçlendirildi. Yedekli enerji, iletim ve kontrol altyapısı sayesinde kriz, afet, kesinti durumlarında bile devlet yayınları Türksat tarafından yedek istasyona aktarılarak devam ettirilebilecek" ifadelerini kullandı.

'GÖLBAŞI VERİ MERKEZİ DİJİTAL VERİLERİN SIĞINAĞI OLACAK'

Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yapılacak yeni veri merkezinin, Türkiye'nin dijital verileri için 'stratejik bir sığınak' görevi üstleneceğini bildiren Bakan Uraloğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Savaş, deprem ve tüm olağanüstü durumlarda Türkiye'nin dijital verileri için stratejik bir sığınak görevi üstlenecek. Devlet ve kurum verileri, yedekli enerji ve iletişim altyapısıyla tam güvenlik altında saklanacak. Siber saldırı veya iletişim kesintisi yaşansa dahi sistemler, Türksat'ın kontrolünde bulunan güvenli ve kesintisiz altyapı üzerinde çalışmaya devam edecek. Böylece e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital devlet hizmetleri, en zor koşullarda bile kesintiye uğramadan sürdürülebilecek."

