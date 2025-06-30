Bakan Uraloğlu'ndan Hazreti Muhammed Karikatürüne Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir mizah dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürüne karşı sert bir şekilde tepki gösterdi ve bu durumu provokasyon olarak nitelendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin bir mizah dergisinde yayımlanmasına tepki gösterdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir dergide yayımlanan, alemlere rahmet ve insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V) ve yine peygamberimiz kabul ettiğimiz Hz. Musa Efendimize yönelik yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Bu ne basın özgürlüğüdür, ne mizahtır. Bu, insanlık için en güzel örnek olan Peygamberi'ne sevdalı Müslümanlara karşı yapılan provokasyon ve edepsizliktir, had bilmezliktir, suçtur. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti olarak bu paçavra ve şahıslar hakkında gerekeni yapacaktır. Bu tür alçak hareketlere asla sessiz kalmayacağız."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi

Hacıosmanoğlu affını istedi
Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.