Bakan Uraloğlu'ndan C130 Uçağının Düşmesi Hakkında Açıklama

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TSK'ya ait bir C130 askeri nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yapmakta olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askeri nakliye uçağının, Gürcistan sınırları içinde düştüğüne dair haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.