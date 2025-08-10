Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir Depremi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ulaşım akslarında olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
